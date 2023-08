Upor nogometašic: Trenersko pivo med dresi

Za Boruta Jarca, trenerja slovenske ženske nogometne reprezentance, ki so ga skupaj s kompletnim strokovnim štabom igralke nedavno obtožile številnih neprimernosti in tudi kršitev, bi se dalo uporabiti te čase priljubljen izraz. Da je ikoničen lik slovenskega nogometa. Eden od simbolov prvih osamosvojenih let prve slovenske nogometne lige.