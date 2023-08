Senca Tomaža Pengova

Matej Sršen, kitarist in pevec slovenske punk skupine Grupa 92, še ni dopolnil šestnajst let, ko je napisal besedilo za komad Tujci, ki je leta 1980 izšel na mali plošči Od šestih do dveh. Petnajstletni fant s Kodeljevega se je v njem vprašal tisto, kar se v teh poletnih dneh sprašujejo mnogi Ljubljančani, v mestu, ki je postalo kulisa za množični turizem, ki teče skozi prestolnico kot kakšen moten hudournik brezbrižnosti: »A sem tuj'c, če s'm doma?« Jasno, tudi takrat je šlo za Slovence, vendar ne za nas, na sončni strani Alp.