To je šele začetek

V torek opoldne sem sedel na terasi restavracije v Škofji Loki ob Janezu, nekdanjem sodelavcu, ki je pred nekaj leti opustil delo pri filmu in se posvetil gostinstvu. Njegova restavracija na robu starega mestnega jedra je zdaj ena najboljših daleč naokrog, on pa, četudi malce pogreša filmski svet, zadovoljen. Zadovoljen, da lahko dela. »Poglej, tu zgoraj je, kot se ne bi nič zgodilo,« mi je rekel in se ozrl dol, proti reki, »tam spodaj pa …« Dobro sem vedel, kaj je tam spodaj, le nekaj sto metrov od naju. Malo prej mi je namreč Janez z roko, postavljeno pod brado, pokazal, do kod je segala voda, ki je zalila njegovo dnevno sobo. Tam spodaj.