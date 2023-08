Narava proti bogastvu

Pred časom sem načrtoval, da bom moral kot najstarejši nekaj priložnostno povedati svojim mlajšim kolegom na ljubljanski ekonomski fakulteti o letih, ki sem jih prebil na tej šoli. Hotel sem biti originalen in sem se odločil, da ne bom govoril, kako se je moja kariera sestavila iz stotine predavanj, člankov, učbenikov, posvetovanj, svetovanj in podobnega, kar bo oblikovalo tudi njihove kariere. Zato sem se odločil, da jim povem, kako sem pred časom sedel na terasi moje hiše in iznenada doživel razodetje, da so vse tiste opeke, okna, ploščice, drevesa in rože moje (in moje soproge) ter rezultat – ob soprogi – mojih več kot 46 let plač, ki sem jih zaslužil z delom na ekonomski fakulteti.