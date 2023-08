Pozabljivi in neučljivi

Prvega novembra 1990 so reke prestopile bregove po vsej Sloveniji, najhuje je bilo v Zgornji in Spodnji Savinjski dolini, v porečju Kamniške Bistrice so zahtevale dve življenji. Uničenih je bilo 190 hiš, poškodovanih več kot 5000, sprožilo se je 1200 plazov, poškodovanih je bilo 2683 kilometrov cest, 20 kilometrov železniških prog, podivjane vode so uničile 96 mostov. Osem let pozneje je v Posavju poplavilo 120 objektov, Krška vas je bila povsem pod vodo. Med najbolj prizadetimi občinami so bile Žalec, Nazarje, Celje in Laško.