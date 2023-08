Danes je to tržno obetavna ideja, leta 1988, ko se je je domislil, pa so ga v vasi, kjer so kmetovali njegovi starši, gledali kot največjega čudaka. A Gutmann se ni dal in se je s poslovnim načrtom, ki je bil napisan na eni sami strani, lotil podjetništva. Najprej mu je v vasi uspelo prepričati nekaj kmetov, da so začeli pridelovati zelišča v pogojih, ki jih je opredelil in nadzoroval. Zatem je kot prvi začel svoje čaje poimenovati drugače kot drugi: nastal je čaj dobre volje, kasneje čaj angel varuh, pa rojstnodnevni čaj, čaj za srečo in še mnogi drugi. Medtem ko je Gutmann prve tri vrste čaja prodajal po bližnjih tržnicah, je bil že leta 2010 vodilni na avstrijskem trgu biološko pridelanih čajev, zelišč in začimb z več kot 50-odstotnim tržnim deležem, na precej večjem nemškem trgu je bil tretji. Danes njegovo podjetje Sonnentor ustvari več kot 52 milijonov prometa na leto, ima 500 zaposlenih in več kot 300 pogodbenih dobaviteljev iz enajstih držav.