Tako je Saliha postala učiteljica in kar nekaj let poučevala na osnovni šoli v kraju Waghäusel pri Mannheimu. Kmalu po maturi se je poročila s svojim sonarodnjakom Muratom Özcanom, s katerim ima dve hčerki, a je to ni odvrnilo od tega, da ne bi doštudirala in v tistem času postavila na noge tudi začetke tega, s čimer se donosno ukvarja danes. Leta 2012 je namreč na youtube naložila svoj prvi videoposnetek v domači kuhinji s preprosto kamero za osebno rabo, v katerem je gledalcem pokazala, kako se speče orehova pletenica. Že njen prvi videoposnetek je privabil nepričakovano veliko število gledalcev, Saliha pa je od tedaj pod znamko Sallyjin svet na youtube vsak teden naložila nov posnetek. Njen mož Murrat pripoveduje, da na koncu njenih pekovskih mojstrovin, ki so nastajale ob snemanju v majhni kuhinji njunega stanovanja, niso imeli več komu podariti in da se je z njimi sladkala vsa soseščina. Danes imajo Sallyjini kanali na youtubu, instagramu in facebooku 2 milijona sledilcev, njeni posnetki pa dosegajo tudi do 200 milijonov ogledov. Sally zdaj ne kuha več v majhni kuhinji blokovskega stanovanja, temveč v veliki moderno opremljeni studijski kuhinji v zgradbi njenega podjetja, ki zaposluje 145 sodelavcev, po spletu in v trgovini v Mannheimu prodaja kuhinjske in pekovske pripomočke ter se ukvarja še z marsičim drugim, na primer tudi z opremljanjem in organizacijo kuhinj. Leta 2018 so jo razglasili za vplivnico leta, v Nemčiji pa Sally trenutno velja za najbolj priljubljeno in poslovno uspešno spletno kuharico.