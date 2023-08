Večina jih je obsojena na dolgoletne zaporne kazni, o mnogih je malo znano, o njihovi usodi se sorodniki bojijo govoriti, saj jih je strah, da bi izgubili še tistih malo možnosti za stike z njimi. Med zaprtimi je tudi politologinja in urednica Beloruskega letopisa 55-letna Valerija Kostjugova, ki so jo marca obsodili na deset let zapora. Kostjugova nikdar ni imela namere zapustiti domovine, tako kot so storili mnogi, ki so vedeli, da bodo agenti tajne službe prej ali slej potrkali na njihova vrata. Čeprav se je zavedala te nevarnosti, je še naprej objavljala politične analize in dajala intervjuje. Konec junija 2021 so jo aretirali, do marca, ko so jo obsodili zaradi »spodbujanja sovraštva in razdora ter ogrožanja nacionalne varnosti«, je bila v preiskovalnem zaporu, v prihodnjih dneh jo bodo premestil v žensko kazensko taborišče Gomel na jugovzhodu Belorusije. Kostjugova je ena od dveh najbolj znanih politologinj v državi, marca so skupaj z njo obsodili tudi drugo, njeno kolegico Tatjano Kusina.