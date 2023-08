Zakaj je tako in zakaj alarmi niso zagnani? Prvič zato, ker ima župan učinkovit piar. Izraz »zelena prestolnica« se je prijel, čeprav je popolnoma prazen. Drugič zato, ker smo zadovoljni z »zelenim sistemom Ljubljane«, ki je del občinskega prostorskega načrta, a je ostal na papirju, saj ni ustrezno objektiviziran v izvedbenem delu prostorskega načrta in se neustrezno izvaja v prostoru.

Krajinski arhitekti na to leta opozarjamo, a smo manjšinska in za povrh še feminizirana stroka. Arhitekti niso izobraženi o naravnih virih, kot so tla, voda in rastline, ali o kompleksni zeleni infrastrukturi. Ne poznajo funkcij zelenih površin, ne funkcij in potreb mestnih dreves. To dokazujejo izvedeni in načrtovani projekti. Ne zdi se mi sporno, da arhitekti omenjenega ne razumejo; za zunanje ureditve bi zato morali vključiti krajinske arhitekte. A praviloma nas ne vključijo, ker jim formalno tega ni treba storiti.