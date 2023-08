Če je jasno, kjer so hudourniki, kjer reke začno prestopati bregove, je treba že ob tem, da se razglasi stanje največje pripravljenosti, poskrbeti za nekaj gradbene mehanizacije, pretežno na gosenicah. Plazove se sicer s cest lahko odstranjuje tudi s stroji na kolesih, a za bitko z vodo je treba tudi peljati v njo. S posegi gradbene mehanizacije v času deroče reke bi se škoda bistveno zmanjšala. Deročo vodo je mogoče vsaj delno obvladati, da se obseg posledic zmanjša. Da to ne gre, vedo predvsem tisti, ki gradbene mehanizacije ne poznajo. Kako pa je potem šla urgentna sanacija preboja nasipa na Muri? A tam pa ni bilo po tleh mokro in ni deževalo, kar je za nekatere glavni problem, da ne gredo v akcijo? Skratka, pred tovrstnimi naravnimi pojavi se namesti gradbena mehanizacija, ki lahko preprečuje spodjedanje terena že s tem, da skale vleče iz vode na breg.

Ceh poklicnih gasilcev pa nasprotuje tudi testiranju uporabe motorjev za transport v izrednih razmerah. Predsednik Združenja slovenskih poklicnih gasilcev nasprotuje že samemu testiranju in vse to prelaga na Upravo za zaščito in reševanje, ki ima enako podcenjujoč odnos do tega, kar so sedaj v praksi pokazali nekateri domačini s kros motorji. Ker so izključno amaterji, niso mogli do vseh lokacij, ki so jih mediji predstavljali kot odrezane od sveta. Dosežke svetovnega prvaka v motokrosu skratka stalno predstavljamo, da pa se tak tip motorja lahko uporablja kot pomoč pri gašenju, poplavah in plazovih, pa je žal že drug planet.

Naravni pojavi kot veter, voda, ogenj vedno najprej pokažejo, kaj pomeni neznanje in nestrokovno delo ljudi.

Mitja Vilar, Šmarje Sap