Skozi očala sem na sliki spoznal »grosupeljski unikat«, ki je svojčas propagiral: »Mladi smo bili vedno revolucionarni in na nas leži naloga, da naprej razvijamo našo samoupravno socialistično družbo, da jo gradimo na revolucionarnih temeljih, temeljih marksizma.«. Sedaj je kapital, no kapital ne, samo Marxov Kapital zamenjal z Biblijo, ne upoštevajoč njenih navodil. Za tega »marksista« je že napočil predvolilni čas in bi iz blata rad zlezel na ustrezen stolček.

Radio Ognjišče oziroma njihov urednik Jure Sešek z zagnanostjo podpira to željo omenjenega »marksista« in objavi fotografijo, kako si vsa blatna in nasmejana podajata skoraj prazen ajmar. Za tako sliko bi Sešku bil hvaležen celo Borut Pahor, samo on bi na sliki bil v »mašnem gvantu« in s kravato.

Kako velika je razlika med to fotografijo in tisto, ko gasilec Sandi Zajec z ostalimi gasilci rešuje otroke iz poplavljenega vrtca v Mengšu, in to brez nasmeha na licu in brez politikov. V času reševanja otrok je Sandiju poplava uničila hišo.

»Junaka« na sliki sta samo z družinama prišla na »teren«, opravila »delo« in sedaj je Sešek v dvomih, naj objavi propagandno sliko ali ne, saj zapiše: «Naj se dotaknem objave omenjene fotografije z Janezom Janšo na našem facebook portalu. Vedno znova sem v dilemi, koliko in kaj objaviti, česar ne.« Vedoč, da je tudi slaba reklama reklama, samo da »junak« ne bi šel v pozabo, se je odločil za objavo. Pri naslednjih odločitvah mu lahko priskočim na pomoč. Prav malo zanima večino Slovencev, kaj si o kakšni zadevi misli Janez Janša. Dovolj žaljivk smo že slišali, in to izraženih na precej vulgaren način na račun Milana Kučana, Svetlane Makarovič in drugih drugače mislečih, zato mu predlagam, da neha o vsakem, tudi banalnem dogodku, objavljati, kaj si o tem misli Janša. Ker vulgarne zapise lažje razume, bom se še jaz približal temu nivoju. Izvolite! Če kdo prdne, vam ni treba objavljati, kaj si o tem misli Janša. Velja?

Za posladek bom omenil eno zamujeno priložnost za afirmacijo Janše. Te dni je v Lizboni bilo srečanje katoliške mladine. Janeza Janše ni bilo tam, saj ni več mlad. Nadomestili so ga en papež, 30 kardinalov, 700 škofov in 10.000 duhovnikov. Pomislili boste, tako kot jaz, ali je ostalo še kaj prostora za katoliško mladino. No, jaz itak letos nisem imel možnosti udeležbe na tej manifestaciji, nimam ustreznega prepričanja, pa še leta mi nagajajo. Pa drugič.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani