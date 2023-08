Njihovi otroci zato ostanejo doma, s tem pa pokopljejo tudi vse možnosti, da bi se rešili iz revščine. Omoyele, ki ni pozabil, kako težko mu je bilo v otroštvu, je na svoj 22. rojstni dan 22 otrokom pomagal pri nakupu učbenikov, jim zagotovil prehrano in topel obrok. To je pozneje ponovil še večkrat in na koncu ustanovil pobudo Dream From the Slum, ki je skupaj z okoljsko organizacijo African Clean Up postavila na noge šole, v katerih lahko starši učbenike, pisala, šolske uniforme in prehrano svojih otrok plačajo tudi z zbranimi plastičnimi zamaški in plastičnimi steklenicami. Zbrano plastiko okoljska organizacija proda predelovalcem, iz izkupička pa plačajo učitelje in vse, kar potrebujejo učenci.