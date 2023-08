»Moj zakon z Vidojem ni bil idealen, a kateri zakon sploh je tak? Skupaj sva doživela prelepe trenutke in tudi tiste malce težje. Če bi lahko vrnila čas nazaj, bi se z Vidojem še enkrat poročila, a bi tokrat želela, da podpiševa pogodbo – ne samo predporočno, temveč tudi nekatere druge, ki bi se morale spoštovati. Ne moreš me kot soprog postavljati v tako nehvaležen položaj, če se ti kaj zgodi. Ko se par poroči in se odloči za otroka, mora skupaj delovati zgolj v koristi tega otroka. Pri čemer morajo biti stvari definirane na papirju,« je v neki televizijski oddaji povedala Nikolina Pišek in dodala, da je končno prišla do nekaterih poslovnih rešitev, s pomočjo kateri vrača možev kredit. »Stvari so se nekako postavile na svoje mesto. Na srečo dobro zaslužim in se trudim kredit odplačevati redno. Ko je Vidoje umrl, sem bila brez prebite pare, saj sem pred leti zavračala vse ponudbe in živela v izobilju. Zdaj je seveda vse drugače,« je še dodala Nikolina Pišek, ki je imela veliko težav tudi z očetom Vidoja Ristovića, ki naj bi se precej mešal v njen partnerski odnos, zdaj pa pravi, da upa, da bo za vse skupaj poskrbelo sodišče.