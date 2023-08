Film Temna stran sonca pripoveduje o mladem Američanu Ricku Claytonu, ki zaradi redke kožne bolezni pride z družino na zdravljenje na Jadran. Rickovo mamo igra Milena Dravić, film pa so snemali poleti 1988 v Kotorju in okolici, a je bil zaradi razpada Jugoslavije dokončan šele leta 1997. Režiser filma je bil Božidar Bota Nikolić, scenarij pa sta po zgodbi Nikole Jovanovića napisala Andrew Horton in Željko Mijanović.

Režiser Božidar Bota Nikolić je med 400 kandidati za glavno vlogo izbral Brada Pitta, igralec pa je bil Nikolićeve izbire zelo vesel, čeprav so mu za sedem tednov snemanja plačali takratnih simboličnih 1523 dolarjev. Nekaj let pozneje se je začel njegov vzpon. Kot piše srbski Kurir, se je Gorica Popović, ena od jugoslovanskih igralk, ki so igrale v omenjenem filmu, spomnila snemanja s Pittom. Očarana nad njegovo strokovnostjo in talentom je poudarila, da je bil Brad takrat »mlad in suh, a tudi resen profesionalec. Zanimivo je, da Gorica ni ohranila niti ene fotografije z Bradom Pittom, hrani pa originalni film na VHS-kaseti, kot dragocen spomin na poseben čas.