Xiaomijeva srednjerazredna tablica pad 6 je bila kitajskemu trgu predstavljena že aprila letos. Na slovenski trg je prišla z zamudo v minulem tednu. Cenovno govorimo o napravi, ki v osnovni različici s 6 GB delovnega spomina in 128 GB prostora za shranjevanje stane 379 evrov. Uporabnejša je dražja različica, ki ponuja 8 GB delovnega spomina in 256 GB prostora, kar je občutno bolje za vsega 40 evrov več (419 evrov). Xiaomi napravo trži kot orodje za produktivnost in ne zgolj kot zaslon za uživanje v vsebinah. Kako je s temi trditvami, lahko pokaže šele test. Nekaj pa se že lahko razbere iz predstavljenih specifikacij naprave.

Za ohišje in hrbtišče naprave so pri Xiaomiju izbrali aluminij, za zaščito zaslona pa so dali že nekaj let staro steklo gorilla glass 3, ki je zlasti odporno na praske, nekoliko manj pa na udarce. Zaslon ima ob tem diagonalo 28 centimetrov (11 palcev), omogoča ekstremno 144-herčno (Hz) osveževanje slike, ima ločljivost 2880x1080 pri razmerju stranic 16:10 ter z gostoto 309 pik na palec (ppi), kar je zelo dobro. Svetilnost tablice je 550 kandel, kar je dobro predvsem za gledanje v notranjih prostorih. Zaslon podpira tudi HDR10, a je učinkovitost tega verjetno omejena. Zaslon je namreč le IPS LCD, ki so slabši pri kontrastih od zaslonov OLED. Za stereo zvok skrbijo štirje zvočniki, njihovo kvaliteto pa bi bilo treba preveriti v živo. Napravo poganja čipovje snapdragon 870 iz začetka leta 2021, ki pri igričarskih zmogljivostih za najnovejšim snapdragonom 8 gen 2 zaostaja za skoraj 40 odstotkov, pri drugih vidikih pa tudi ne dosti manj. Kljub temu je dovolj zmogljiv za srednje zahtevna opravila. Pri dejanskih mobilnih igrah za gen 2 večinoma zaostaja le malenkost. Pri zahtevnejših, kot je Fortnite, je razlika v frekvenci sličic 100-odstotna.

Za povezljivost skrbi podpora za wifi6 in bluetooth 5.2, baterija pa premore kapaciteto 8840 mAh, a se polni le 33-vatno (W). Naprava premore tudi hrbtno kamero z ločljivostjo 13 milijonov pik (MP) ter prednjo z ločljivostjo 8 MP. Z glavno je možno snemati videe pri ločljivosti 4K s 30 sličicami na sekundo, kar ni nič posebnega. V praksi jo boste tako ali tako verjetno uporabljali zlasti za slikanje dokumentov.

K večji produktivnosti pripomore tudi Xiaomijeva preobleka operacijskega sistema android 13, ki sliši na ime MIUI 14 in podpira do štiri odprte aplikacije hkrati na zaslonu. Za še več produktivnosti podjetje ponuja tudi pisalo smart pen 2. generacije, ki pa ga je treba kupiti ločeno. Enako velja za tipkovnico. To v Sloveniji v začetni fazi prodaje, ki že traja, sicer ponujajo kot darilo v paketu s tablico. Tipkovnica nima sledilne ploščice ali osvetlitve tipk. Tudi sicer ne računati, da vam bo diagonala 28 centimetrov udobna za daljše neprekinjeno pisarniško delo. Zlasti če tablice ne namestite na nivo oči. Ima pa Xiaomi v tem cenovnem razredu dokaj malo konkurence, saj se mu proizvajalci kar nekoliko izogibajo. Če so potrebe nekje vmes med zgolj zaslonom in premijsko napravo, je po specifikacijah sodeč lahko zanimivo.