Obrambno ministrstvo v Moskvi je v dnevnem poročilu navedlo, da so ruske sile v regiji Harkov nadaljevale ofenzivne operacije in izboljšale svoj taktični položaj pri naseljih Peršotravnevi in Vilšani. Prvo je od Kupjanska oddaljeno slabih 70, drugo pa dobrih 20 kilometrov. V ruskem obstreljevanju v zadnjih urah je bila po navedbah tamkajšnje ukrajinske vojaške uprave ubita ženska.

Do domnevno novega izboljšanja ruskih položajev pri Kupjansku prihaja dan po tem, ko so ukrajinske oblasti v mestu zaradi krepitve ruskih napadov pozvale k evakuaciji ranljivih prebivalcev. Že v sredo je sicer namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar dejala, da je Kupjansk trenutno glavna smer ruske ofenzive.

Kupjansk, ključno železniško vozlišče na severovzhodu regije Harkov, je bilo do septembra lani pod nadzorom ruskih sil, nakar so ga ukrajinske sile v okviru protiofenzive ponovno zavzele. Evakuacijo ranljivih prebivalcev mesta so tamkajšnje oblasti odredile že marca letos, saj so se bale, da bi ga ruske sile lahko vnovič zasedle.

Medtem so iz Kijeva sporočili, da je bil v ruskem raketnem napadu na civilno infrastrukturo v okrožju Kolomija v regiji Ivano-Frankivsk na zahodu države ubit osemletni deček. Več ljudi naj bi bilo ranjenih, vendar informacije o tem še preverjajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusija je po navedbah Kijeva v napadu uporabila hipersonične rakete kinžal. Eno naj bi ukrajinska zračna obramba sestrelila nad kijevsko regijo, tri pa so zadele regijo Ivano-Frankivsk. O uporabi protiletalskega orožja so danes poročali tudi iz regij Vinica in Hmeljnicki, prav tako na zahodu države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

O smrtni žrtvi ruskega obstreljevanja so poročali tudi iz regije Herson na jugu Ukrajine, kjer naj bi umrl 53-letni moški. V mestu Berislav, okoli 75 kilometrov vzhodno od Hersona, pa sta bila ranjena policista, potem ko je ruski dron napadel njuno službeno vozilo. Še ena oseba naj bi umrla v regiji Doneck, devet drugih pa naj bi bilo ranjenih.

V ruskem napadu na hotel v Zaporožju ena smrtna žrtev

V ruskem napadu na civilno stavbo v mestu Zaporožje je bil v četrtek ubit najmanj en človek, 14 pa jih je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Šlo naj bi za hotel Reikartz, ki ga je pogosto uporabljalo tudi osebje Združenih narodov za pomoč žrtvam vojne.

»V civilni zgradbi je izbruhnil požar, potem ko so jo okupatorji zadeli z raketo. Trenutno poročajo o smrti ene osebe,« je na Telegramu zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in objavil videoposnetek, ki prikazuje goreč avtomobil v bližini hotela Reikartz. Tega so ruske rakete zadele že v sredo, pri čemer sta umrla dva človeka, sedem pa jih je bilo ranjenih.

Župan Zaporožja Anatolij Kurtijev je sporočil, da je bilo v novem napadu ranjenih 14 ljudi, med katerimi sta tudi triletna deklica in 14-letni deček. V hotelu naj bi po navedbah ukrajinskega ministrstva za obrambo deloval tudi vrtec. Kurtijev je dodal, da so bile v napadu poškodovane še najmanj štiri stavbe. Za napad naj bi ruske sile uporabila rakete iskander.

Koordinatorka ZN za humanitarno pomoč Ukrajini Denise Brown je napad na hotel, ki ga pogosto uporablja tudi osebje ZN, obsodila kot nesprejemljivega. V preteklosti so ga med drugim uporabljali za evakuacijo civilistov iz Mariupolja. Po navedbah ZN napadi na takšno civilno infrastrukturo kršijo mednarodno humanitarno pravo. Brownpva je Rusijo pozvala, naj preneha z »vsesplošnimi napadi« na Ukrajino.

V Moskvi so sicer zatrdili, da so v napadu zadeli oporišče tujih plačancev. »Na območju mesta Zaporožje je bila zadeta točka začasne namestitve tujih plačancev,« je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Zelenski odpustil vse regionalne naborniške uradnike

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem danes odpustil uradnike, odgovorne za naborništvo v vseh regijah v državi. Pri tem se je skliceval na domnevno korupcijo, ki bi po njegovih besedah lahko pomenila izdajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Odpuščamo vse regionalne vojaške komisarje. Ta sistem bi morali voditi ljudje, ki natančno vedo, kaj je vojna in zakaj sta cinizem in podkupovanje v času vojne veleizdaja,« je na družbenih omrežjih po srečanju z vojaškim vrhom zapisal Zelenski.

»Med pregledom teritorialnih zaposlitvenih centrov so organi pregona razkrili primere korupcije,« pa je v ločeni izjavi sporočilo ukrajinsko predsedstvo. Ti po njihovem mnenju ogrožajo nacionalno varnost Ukrajine in spodkopavajo zaupanje v državne institucije. Ukrajinski varnostni svet je medtem poveljniku oboroženih sil Valeriju Zalužnemu priporočil, naj izbere zamenjave, ki so verodostojne in imajo bojne izkušnje.