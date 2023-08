Tožilstvo BiH vložilo obtožnico proti Dodiku, grozi mu do pet let zapora

Tožilstvo Bosne in Hercegovine je danes vložilo obtožnico proti predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku zaradi nepriznavanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do pet let zapora. Enako obtožnico je vložilo tudi proti direktorju uradnega lista Republike Srbske Milošu Lukiću.