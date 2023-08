Džihadisti so v provinci Deir Ezor v četrtek zvečer obkolili avtobus in začeli nanj streljati. Umrlo je najmanj 26 vojakov, 11 jih je ranjenih, med njimi več huje. Sirska tiskovna agencija Sana je sicer poročala, da je teroristični napad terjal smrtne žrtve med vojaki, niso pa navedli števila. Po oceni observatorija gre za enega najbolj smrtonosnih napadov IS na vladne sile.

Čeprav je Islamska država leta 2019 izgubila večje dele svojega ozemlja v Siriji, njene celice še naprej izvajajo napade. Prejšnji teden je IS objavila novico o smrti svojega vodje Abu al Huseina al Kurašija, ki naj bi bil ubit v spopadih na severozahodu Sirije. Novi vodja skupine je postal Abu Hafis al Hašimi al Kuraši.