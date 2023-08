Vida Znoj je doktorica veterinarske medicine in je od leta 2013 zaposlena na upravi za varno hrano, trenutno kot vodja sektorja za hrano in krmo, so sporočili z vlade. Po njihovih navedbah ima bogate delovne izkušnje in kompetence na področjih v pristojnosti uprave za varno hrano.

Posedi, ki je upravo vodil že med letoma 2015 in 2020, je odstopno izjavo podal konec junija. Na položaju je vztrajal manj kot dva meseca. Že takoj ob njegovem ponovnem prihodu na funkcijo so se sicer pojavile informacije o nezadovoljstvu in slabih odnosih, več zaposlenih je dalo tudi odpoved. Med njimi je bila po poročanju Dnevnika tudi Znoj.

Konec julija se je v medijih sicer pojavila informacija, da naj bi vlada za Posedijevo namestnico imenovala veterinarsko inšpektorico Danušo Štiglic. Ta je za medije dejala, da naj bi jo k vodenju uprave povabil kar predsednik vlade Robert Golob, njeno imenovanje pa naj bi bilo že dogovorjeno.