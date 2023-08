Medved: Povsem uničenih ali neprimernih za bivanje približno 400 hiš

Po prvih, zelo grobih ocenah ministrstva za obrambo, je na prizadetih območjih več kot 400 hiš in objektov, ki so povsem neprimerni za bivanje ali uničenih. Med katastrofalnimi poplavami je bilo evakuiranih približno 8000 ljudi, samo prvi dan poplav pa sta vojska in policija z dreves in streh rešili več kot 200 ljudi.