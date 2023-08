Ob tem jo je povabil na obisk v Slovenijo, da se o razsežnostih posledic poplav tudi sama prepriča. Komisarka mu je zagotovila, da bo naredila vse, da bo do obiska v kratkem prišlo, so sporočili z ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Jevšek je sogovornici predstavil do sedaj sprejete vladne ukrepe za pomoč prebivalcem in gospodarstvu ter v luči tega zaprosil za čim večjo fleksibilnost Evropske komisije. Ferreiro je seznanil, da je vlada oblikovala medresorsko delovno skupino za pripravo vloge za sredstva iz solidarnostnega sklada. To bo Slovenija Evropski komisiji predložila najkasneje do 27. oktobra in v njej med drugim zaprosila za predplačilo.

Minister je izpostavil, da je Slovenija izjemno ponosna na solidarnost, ki jo je moč videti te dni med ljudmi in državami. S komisarsko je govoril tudi o možnostih za prerazporeditev morebitnih ostankov iz programa evropske kohezijske politike 2014-2020 ter o možnostih spremembe Programa evropske kohezijske politike 2021-2027 v Sloveniji.

Komisarka je poudarila, da lahko Slovenija pri obnovi računa na podporo EU in da bo komisija pomagala, da bo koriščenje sredstev uspešno.

Ferreira je med drugim odgovorna za delo generalnega direktorata, ki zagotavlja tehnično in finančno podporo za reforme v državah članicah in ki bdi tudi nad solidarnostnim skladom EU, so še pojasnili na ministrstvu.