Za Donji Miholjac zaradi visokega vodostaja Drave velja izredno stanje, v Podravski Moslavini pa izredni ukrepi za preprečevanje poplav, so danes sporočili iz glavnega štaba hrvaške civilne zaščite.

Na poplavni val se pripravljajo tudi v Osijeku. Pristojne službe pričakujejo, da bo Drava danes prestopila le levi breg ob sprehajališču med enim od mostov in živalskim vrtom.

»Za takšne vodostaje Drave je to normalno in pričakovano,« je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina dejal poveljnik tamkajšnje civilne zaščite in namestnik župana Osijeka Dragan Vulin. Dodal je, da bodo območje ob sprehajališču ogradili, takoj ko bo reka prestopila breg.

V mestu Osijek po njegovih zagotovilih ne pričakujejo drugih težav. Prav tako niso ogrožene živali v živalskem vrtu.

Vodostaji Drave se v zgornjem toku medtem še vedno znižujejo. Reka se umika tudi z območja jezera Šoderica pri Koprivnici, ki ga je v prvi polovici tedna popolnoma preplavila.

Narasla Drava bo po Osijeku kmalu prispela do izlitja v Donavo na meji s Srbijo.