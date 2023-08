V četrtek objavljena inflacija v ZDA znaša 3,2 odstotka, kar je celo nekoliko nižje od pričakovanj. Storitve v tej številki predstavljajo 3,3 odstotke, cene surovin le še 0,2 odstotka , hrana 0,7 odstotka, energenti pa delujejo deflacijsko že peti zaporedni mesec in inflacijsko številko znižujejo za -1,1 odstotka. Nekoliko manj razveseljivo je dejstvo, da se ravno cene energentov v zadnjem času zopet zvišujejo in bi utegnile vnovično vplivati na dvig naslovne inflacije, če se bo trend nadaljeval. Cena surove nafte se draži že od začetka poletja, na krilih relativno dobre gospodarske situacije v ZDA, kjer se pričakovanja izboljšujejo, v zadnjem času pa vidimo močne premike tudi pri terminskih pogodbah na plin. V Avstraliji se namreč pripravlja stavka sindikata podjetij, ki delujejo na področju pridobivanja utekočinjenega naftnega plina (UNP). Avstralija predstavlja kar 10 odstotkov svetovne dobave UNP, motnje v dobavi pa bi pomenile da azijski kupci, ki so glavni odjemalci od Avstralije začnejo konkurirati Evropi pri drugih dobaviteljih, kar bi seveda precej podražilo ceno ne samo UNP, temveč posledično tudi ceno zemeljskega plina.

Ravno nasprotne težave imajo denimo na Kitajskem, kjer se spopadajo celo z deflacijo. Za to je kriv močan upad izvoza in tudi upad lastne potrošnje, učinkovitih stimulativnih ukrepov za oživitev gospodarske rasti pa še nismo zasledili. Težave na obzorju prihajajo tudi iz nepremičninskega področja, saj največje kitajsko zasebno nepremičninsko podjetje, ki se ukvarja s projektiranjem in gradnjo nepremičnin, Country Garden Holdings Co., ni uspelo izplačati kuponov svojih dolarskih obveznic. Izguba tega podjetja v prvem polletju bo po njihovi oceni znašala med 5,6 in 6,9 milijarde EUR. Gre za podjetje ki ima odprtih okoli 3.000 nepremičninskih projektov in zaposluje 70.000 ljudi, efekt nezaupanja v trg nepremičnin pa bi lahko resneje ogrozil celoten gospodarski položaj na Kitajskem. Če podjetje ne izplača svojih obveznosti v 30 dneh bo to pomenilo stečaj. Vse naštete težave Kitajske, vključno z političnimi spori in regulatorno represijo nekaterih tehnoloških velikanov so v zadnjih letih povzročile beg tujih investitorjev in posledično nedonosen borzni trg. Del teh investitorjev je poiskal investicijske možnosti v Indiji, katere gospodarski položaj je relativno dober. Cene delnic na indijski borzi so se tako od sredine marca dvignile za okoli 10 % merjeno z indeksom SENSEX. Vendar je tudi pri Indiji treba biti previden; vrednotenja nekaterih podjetij so relativno visoka, potrošni sentiment v urbanih območjih postopno slabi, oživitve podeželja pa ni na vidiku.