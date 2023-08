Kraval med hamburgerji

Prazen želodec spreminja ljudi. Saj poznate tisti oglas, v katerem je igrala tudi simpatična ’zlata gospa’ Betty White in z modrostjo, s kakršno se lahko pohvali le nekdo pri stotih, razglasi, da si ’lačen pač ful drugačen’. Na žalost ali pa na srečo policisti takega razloga ne sprejmejo za olajševalno okoliščino. Ravno zato se bo moral 33-letnik, ki je pred dnevi razdejal gostinski obrat v Mariboru, zagovarjati pred sodiščem. Sredi noči, bilo je nekaj čez polnoč, se je nekako prikradel v obrat s hitro prehrano. Šlo naj bi za tistega najslavnejšega, z zlatima obokoma. Kako je prišel not, policija ni sporočila, je pa razgrajal s tako silo, da je povzročil za okoli 200 tisoč evrov škode. Prav ste prebrali. Dvesto tisočakov! V uredništvu rubrike nam ni uspelo izvedeti, ali se je moški nad lokalom znesel zaradi slabo spečenih hamburgerjev ali premajhne porcije ocvrtega krompirčka. Vemo pa, da je prejel kazen za več različnih kršitev, med drugim tudi zaradi kršitve javnega reda in miru, policisti pa so ga tudi ovadili na tožilstvo.

Gospa, kaj pa se greste?

Zadnje čase se vsem nekam neizmerno mudi. Tako je pač življenje. Hitro. Neizprosno. Kdor se ustavi, se mu slabo piše. Kdor je počasen, zaostane. Hitrost, kakopak, ni vedno dobra. Sploh ne v prometu. In še manj, ko je v situacijo vpleteno vozilo na nujni vožnji. V torek popoldan je policija naletela na gospo, ki tega ni razumela. 68-letnica je namreč po avtocesti vozila za rešilcem na nujni vožnji. Ni upočasnila ali pa se umaknila, pa čeprav so jo na to opozarjali. Policisti so jo ustavili na Ravbarkomandi in jo kaznovali. Vozilom na nujni vožnji se je treba umakniti, ne smemo jih ogrožati ali jim slediti. Nekdo namreč nujno potrebuje pomoč, oteževanje njihove poti bi zato lahko bilo celo smrtno nevarno.

Nažgani kot kamele

Na noge je izolske policiste pognal klic, da so v enem od naseljih na tleh opazili neodzivno žensko. »Pomagala« ji je druga ženska, ki da jo je dvignila in kot vrečo cementa vrgla v kombi (del s cementom smo policijskemu poročilu dodali v uredništvu rubrike). Ta je potem odpeljal. Policija ga je izsledila pri Bertokih, 35-letni voznik, sicer Italijan, je bil konkretno pijan, zato so mu vzeli vozniško dovoljenje. V avtu sta bili še dve Hrvatici. Ena od potnic se je javila, da bo prevzela volan, a se je izkazalo, da je tudi sama pijana. Poročamo o še enem incidentu z opitim šoferjem. Brežiški policisti so obravnavali 69-letnika, ki je v krožišču izgubil nadzor nad bmwjem, zapeljal na otok in se zaletel v prometni znak. Odpeljal je dalje, ustavil na bencinskem servisu, med izstopanjem iz avta pa padel in se poškodoval. Pristal je v bolnici.

Smrtonosni sir

Italijanski gasilci so v nedeljo zvečer pomagali na zelo neobičajni intervenciji. V bližini Bergama so v skladišču sira Grana Padano reševali 74-letnika, ki so ga rumeni koluti pokopali pod seboj. Giacomo Chiapparini je imel veliko smolo, saj se je nanj z višine desetih metrov zgrnilo na tisoče sirov in ga zmečkalo. Gasilci ga ob prihodu na kraj nesreče sploh niso opazili in kar dvanajst ur je trajalo, da so se prebili do njegovega trupla. Na pomoč so morali poklicati celo strokovnjake za reševanje izpod ruševin, take, ki sicer iščejo preživele po potresih. Zaenkrat ni znano, kaj je sprožilo nesrečo. Ve se le, da sta Giacomo in njegov sin malo pred tem popravljala napravo za čiščenje sirov. Sin je za trenutek stopil ven, ko je oče stroj znova zagnal, pa se je zgodilo najhujše. Ko so siri, v skladišču jih je bilo kakih 25 tisoč, vsak pa težak okoli 40 kilogramov, začeli padati s polic, je po okolici odzvanjal grozen grup. Kot bi grmelo. Nastalo je za okoli sedem milijonov evrov škode.

Pobegnil na drog

Brazilec, ki je kršil pogojni izpust, je pred policijo zbežal na električni drog, na katerem je vztrajal kar neverjetnih 24 ur. 38-letnik je pred lisicami najprej zbežal na streho svoje hiše, z nje pa na deset metrov visok drog električne napeljave. Na vrhu je ostal vse od petka do sobote popoldan in se ni hotel spustiti dol. Ko je videl, da se je uštel in da boljše možnosti od predaje ni, se je vdal in se spustil na trdna tla. Zaradi njegovega nespametnega početja je brez elektrike ostalo kar 380 odjemalcev. To so zaradi njegove varnosti namreč izklopili.