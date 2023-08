»V civilni stavbi je izbruhnil požar, potem ko so jo okupatorji zadeli z raketo. Trenutno poročajo o smrti ene osebe,« je na Telegramu zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in objavil videoposnetek, ki prikazuje goreč avtomobil v bližini hotela Reikartz. Tega so ruske rakete zadele že v sredo, pri čemer sta umrla dva človeka, sedem pa jih je bilo ranjenih.

Župan Zaporožja Anatolij Kurtijev je sporočil, da je bilo v novem napadu ranjenih 14 ljudi, med katerimi sta tudi triletna deklica in 14-letni deček. V hotelu naj bi po navedbah ukrajinskega ministrstva za obrambo deloval tudi vrtec. Kurtijev je dodal, da so bile v napadu poškodovane še najmanj štiri stavbe. Za napad naj bi ruske sile uporabila rakete iskander.

Koordinatorka ZN za humanitarno pomoč Ukrajini Denise Brown je napad na hotel, ki ga pogosto uporablja tudi osebje ZN, obsodila kot nesprejemljivega. V preteklosti so ga med drugim uporabljali za evakuacijo civilistov iz Mariupolja. Po navedbah ZN napadi na takšno civilno infrastrukturo kršijo mednarodno humanitarno pravo. Brown je Rusijo pozvala, naj preneha z »vsesplošnimi napadi« na Ukrajino.