»Načelniki generalštabov bodo imeli še druge konference, na katerih bodo dokončali zadeve, vendar so dobili soglasje konference voditeljev držav, da se operacija začne čim prej,« je po vrnitvi z vrha dejal Ouatara. Dodal je, da so odločeni, da izvoljenega nigrskega predsednika Mohameda Bazouma, ki ga je hunta 26. julija odstavila in priprla, vrnejo na oblast.

Pred tem so voditelji bloka sporočili, da nameravajo zbrati intervencijske sile za morebitno posredovanje v državi, čeprav so se na vrhu v prvi vrsti zavzeli za diplomacijo pri iskanju rešitve krize. Nigerijski predsednik Bola Ahmed Tinubu, čigar država trenutno predseduje Ecowasu, je poudaril, da sta diplomacija in dialog temelj njihovega pristopa. Pojasnil je, da je uporaba sile »zadnja možnost«.

Ecowas podrobnosti o številu vojakov, ki bi jih utegnili napotiti v Niger, ali časovnem okviru za posredovanje ni podal. Po besedah Ouatare bo Slonokoščena obala skupaj z Nigerijo in Beninom zagotovila bataljon z 850 do 1100 vojaki. Pri tem naj bi se jim pridružile tudi druge države.

Francija sklepe vrha Ecowasa v celoti podpira, je po srečanju sporočilo zunanje ministrstvo v Parizu. Ameriški državni sekretar Antony Blinken pa je sporočil, da ZDA podpirajo in cenijo odločnost Ecowasa, da preuči vse možnosti za mirno rešitev krize v Nigru. Odločitve o morebitni vojaški intervenciji ni omenil.

Voditelji hunte v Nigru so opozorili, da se bodo branili pred kakršnimkoli vojaškim posredovanjem tujih držav. Ecowas jim je po udaru postavil ultimat za vrnitev Bazouma in ob njegovem neupoštevanju zagrozil s vojaškim posredovanjem. Hunta ultimata ni upoštevala in po njegovem izteku v nedeljo zaprla zračni prostor nad državo. V četrtek je nato tudi imenovala novo vlado.

Sosedi Nigra, Mali in Burkina Faso, kjer sta prav tako na oblasti hunti, sta napovedali, da bo mednarodno vojaško posredovanje v Nigru zanju pomenilo vojno napoved.