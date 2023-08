Na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. V predoru Pletovarje proti Mariboru je prišlo do naleta več vozil, zaradi česar je zaprt vozni pas. Nastal je zastoj, ki sega prek priključka Dramlje, zamudo na prometnoinformacijskem centru ocenjujejo na 20 do 25 minut.

Obračanje vozil, hoja po reševalnem pasu

Ob vzpostavitvi varnostnega pasu pa je znova prišlo do nevarnega početja udeležencev v prometu. Poleg sprehajanja po cestišču Zavod Reševalni pas poroča tudi o obračanju vozil in okoriščanju z reševalnim pasom.

Zaprta AC pri tuneluPletovarje v smeri Maribora‼️ Jure poroča o obračanju,sprehajanju po reševalnem pasu in o izkoriščanju le tega. Nikoli ne veste,kdaj bo vaše življenje odvisno od pravilno ustvarjenega reševalnega pasu in od tistih,ki se na varnost in pravila požvižgajo. pic.twitter.com/RLfQJ8JUZr — Reševalni Pas (@ResevalniPas) August 11, 2023

Žoganje sredi ceste

O takem nekulturnem in predvsem nevarnem početju smo v preteklosti že pisali. Zlasti poleti se vozniki mnogokrat znajdejo v kolonah na avtocesti. Zadnja leta skorajda ni več težav s tem, da ne bi ustvarili reševalnega pasu za intervencijska vozila, a so številni zapustili svoje avte, kar zakon prepoveduje, in si »pretegnili noge«, se olajšali v grmovju ali pa na zraku opravili kak pomemben klic. »Sam sem videl, kako so iz avta vzeli žogo, otroci pa so po reševalnem pasu igrali nogomet,« je pred časom za Dnevnik povedal Anže Albreht, reševalec, dolgoletni prostovoljni gasilec v PGD Dolnji Logatec in ustanovitelj Zavoda Reševalni pas.

Jutranja prometna konica

Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest.

Še vedno pa ostaja zaprtih več cest, ki so bile poškodovane v ujmi. Razmere se ves čas spreminjajo. Voznike pozivajo, naj upoštevajo navodila dežurnih služb in naj ne vozijo na poplavljena območja ali zaprte ceste.