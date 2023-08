Vsi, obsojeni na 30 let, ostajajo za rešetkami

V zaporih je trenutno 16 oseb, ki prestajajo 30-letno zaporno kazen zaradi umora. Po 22 letih in šestih mesecih prestane kazni lahko zaprosijo za pogojni odpust. Do zdaj so za to zaprosili trije, a so jih zavrnili. Eden, ki izpolnjuje pogoje, pa prošnje ni oddal, ker “zunaj” nima ne sorodnikov ne bivališča.