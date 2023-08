Prvi kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI) Tadej Pogačar je z bronasto kolajno na cestni dirki svetovnega prvenstva izpolnil velik cilj in željo slovenske odprave na Škotskem. 24-letnega kolesarja danes v Stirlingu, dobre pol ure vožnje stran od največjega škotskega mesta Glasgow, čaka še ena preizkušnja. Bo edini Slovenec na startu 47,8 kilometra dolge vožnje na čas, ki se bo začela ob 15.15. Čeprav slovenski kolesarski šampion lahko zmaga na vsaki preizkušnji, tokrat presenetljivo ni v vlogi favorita, saj mu trasa z le 352 višinskimi metri ne ustreza. »Če sem pošten, mi trasa resnično ne ustreza. Gre za dolg kronometer na zelo počasnem asfaltu, takih ne vozimo velikokrat. Prav tako vseskozi na cesti piha veter,« priznava Tadej Pogačar, ki si je tekmovalni krog na zaprti progi s selektorjem Urošem Murnom ogledal dvakrat.

Pogi ne bi bil najboljši kolesar, če ne bi razmišljal kot pravi šampion: »Proga je za vse enaka. Na kronometrih je zelo veliko odvisno od dnevnega počutja. Če bodo noge prave, sem lahko tudi visoko.« Kolesar iz Klanca pri Komendi tako ne izključuje niti novega boja za kolajne ali pa vsaj izboljšanja šestega mesta, ki ga je dosegel lani v Avstraliji. Vseeno je prvi cilj slovenske ekipe uvrstitev med prvo deseterico, kar bi pomenilo, da bo Slovenija prihodnje leto na olimpijskem kronometru lahko nastopila z dvema kolesarjema. A tudi tam trasa, ki je še bolj ravna od letošnje v bližini Glasgowa, Slovencem ne ustreza.

Spremenil položaj na kolesu

Da Pogačar načrtuje tudi na kronometru voziti na polno, potrjuje celotna priprava v tem tednu. »Vsi smo bili zelo utrujeni po nedeljski dirki, a misli smo hitro usmerili proti kronometru,« pravi zmagovalec 62 dirk v karieri, ki je zatrdil, da utrujenosti ne čuti več. Dneve v Združenem kraljestvu je izkoristil tudi za obisk vetrovnika, kjer so mu nekoliko spremenili položaj na »kozi«, tako namreč kolesarji v žargonu pravijo kolesu za kronometer. »Včasih ne gre le za to, da si najbolj aerodinamičen, predvsem moraš biti na kronometrih učinkovit,« novo pozicijo, ki je spredaj nekoliko višja, razloži Pogačar.

Vse skupaj sproži vprašanje, če se lahko tako hitro prilagodi na nov položaj. Pogačar v tem ne vidi težav. »Z vsakim obiskom vetrovnika ugotoviš nekaj novega. Položaj za kronometer moraš popravljati vse življenje, saj lahko le tako postaneš boljši. Vse čas se prilagajam,« doda Pogi, ki se je sicer v vetrovnik odpravil z mislijo na dolgi rok in ne izključno zaradi svetovnega prvenstva: »Moral bi iti že po dirki Liege–Bastogne–Liege, a sem imel nato zlomljeno roko in nisem šel. Sedaj se je ponudila priložnost in sem jo izkoristil.«

Proga za orjake, a prvi favorit je Evenepoel

Prvi kolesar sveta z veseljem prisluhne tudi nasvetom selektorja reprezentance, ki si je vse podrobnosti proge zapisal v svoj zvezek. Pozoren je bil na vse malenkosti. »Več glav več ve,« je sodelovanje opisal Pogačar. Uroš Murn je natančno opisal podrobnosti, ki jih bosta pred začetkom dirke premislila do potankosti: »Vseskozi po dolini piha veter, ki je konstanten. Eno uro pred začetkom bomo vedeli, iz katere strani piha in na podlagi tega bomo izbrali najboljšo linijo. Zapisal sem si tudi najbolj primerne točke za požirke vode, na katere ga bom opozoril iz avtomobila. Ob cesti je tudi veliko visoke žive meje, ki jo je treba izkoristiti za zavetrje. Usklajujeva tudi točke, kje bo treba zapustiti kronometrsko pozicijo, ki ni udobna, in bo čas za preteg ostalih mišic. To bo treba kdaj narediti tudi malce na silo.«

Tudi selektor je ob koncu priznal, da proga ni po okusu slovenskega šampiona. »Trasa je bolj namenjena orjakom, ki bolj pritiskajo na moč,« je začel, a tudi sam ne meče puške v koruzo. »Ko se trasa obrne nazaj proti Stirlingu, sledi tudi nekaj klancev, ki niso najlažji. Tam bi kolesarje orjake lahko malce porezalo in Tadej bi lahko pridobival čas,« je samozavesten vodja slovenske ekipe. Prav zaradi težjega zaključka je prvi favorit dirke Belgijec Remco Evenepoel, ki pa je na cestni dirki dokazal, da mu težave povzroča dež, ki ni izključen na današnji dan. Prva izzivalca sta prava orjaka, Evenepoelov rojak Wout van Aert in dvakratni svetovni prvak v kronometru Italijan Filippo Ganna. Stavnice Tadeja Pogačarja uvrščajo šele na osmo mesto.

Bujak z novim najboljšim rezultatom Tadej Pogačar je potrditev, da so na progi možna presenečenja, dobil v ženski konkurenci, ki je s svojo preizkušnjo v vožnji na čas (36,2 km) opravila včeraj. Za novo najboljšo slovensko uvrstitev je poskrbela Eugenia Bujak z dvanajstim mestom. Svojo najboljšo uvrstitev je popravila za eno mesto, saj je bila leta 2020 v Imoli 13. Progo, ki se je zaključila ob gradu v Stirlingu, je prevozila s povprečno hitrostjo malce manj od 44 km/h. Za novo svetovno prvakinjo, Američanko Chloe Dygert je zaostala dve minuti in 29 sekund. »Vedela sem, da sem dobro trenirala. Nisem pa vedela, kaj naj pričakujem, saj nisem dirkala ves mesec. Res sem zelo zadovoljna,« je bila nad svojim nastopom, ki je Sloveniji priboril dodatno mesto na naslednjih olimpijskih igrah v vožnji na čas, navdušena Eugenia Bujak. Malce več težav je imela druga Slovenka na startu, zaročenka Tadeja Pogačarja, Urška Žigart. Med vožnjo jo je pičila tudi čebela, zaradi česar je razmišljala tudi o odstopu. Vseeno je pokazala veliko mero borbenosti in dosegla 29. čas. Na zmagovalni oder sta stopili še Avstralka Grace Brown, ki je zaostala samo šest sekund, in presenetljivo Avstrijka Christina Schweinberger. Rezultati: kronometer, članice (Stirling–Stirling, 36,2 km): 1. Dygert (ZDA) 46:59, 2. Brown (Avstral) + 0:06, 3. Schweinberger (Avs) + 1:13, 4. Henderson (VB) + 1:15, 5. Labous (Fra) + 1:22, 12. Bujak + 2:29, 29. Žigart (obe Slo) +4:00.