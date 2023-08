Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je pojasnil, da so prve aktivnosti začeli že v petek, ko so stopili v stik s komunalno zbornico, civilno zaščito in številnimi občinami. Ugotovili so, da sistem odvažanja in razporejanja odpadkov po občinah deluje dobro. Največ težav je v najbolj prizadetih občinah, kjer imajo težave z infrastrukturo. V krajih, kot sta Mežica in Črna na Koroškem, bo odvoz odpadkov tako potekal z zbirnih točk, saj je številnim prebivalcem voda odnesla tudi smetnjake.

Opozoril je, da so se v nekaterih mestih že začela pojavljati nova odlagališča odpadkov, ki pa bi lahko postala problematična, če bi se preoblikovala v trajna. Načrtujejo, da bi lahko v naslednjih 14 dneh vzpostavili sistem, po katerem bi odpadke, pripeljane na zbirna mesta, ločevali že takoj. Glavni cilj, ki ga želijo doseči, je dnevni odvoz odpadkov z zbiralnih mest, s čimer bi zmanjšali in prerazporedili odpadke v mestih. Mehanizacije, ki je potrebna za delo z odpadki, je trenutno dovolj, za kar se je minister zahvalil komunalnim podjetjem, ki sodelujejo in si pomagajo med seboj. »Mednarodne pomoči na tem področju Slovenija ne potrebuje,« je zagotovil.

Kako naj ravnajo z odpadki?

Ob večjih količinah odpadkov ljudje pogosto poskušajo količine zmanjšati s kurjenjem odpadkov in lesa, kar je za okolje izjemno škodljivo, opozarjajo na direktoratu za okolje. Kljub izredni situaciji morajo spoštovati pravila in priporočila, glede vseh nejasnosti pa se lahko obrnejo na lokalno komunalno podjetje in civilno zaščito.

Kuhinjske odpadke po dogovoru s koncesionarji ljudje lahko odlagajo v črne zabojnike. Kosovne odpadke lahko najprej ločijo na manjše dele in odstranijo nevarnejše odpadke. Za vse avtomobile, ki so bili zaliti med poplavami, so kljub temu, da so lahko nevozni, še vedno odgovorni zadnji lastniki. Ti se morajo najprej obrniti na zavarovalnico, nato pa avtomobil dostaviti v najbližji obrat za razgradnjo. Uničenje avtomobila je v tem primeru brezplačno. Voznike neznanih uničenih avtomobilov bodo iskali tudi s pomočjo policije.

Drugače je z nevarnimi odpadki, denimo odpadnimi olji, kjer je treba ravnati po uveljavljenem sistemu odvoza. Posebne deponije nameravajo urediti za mulj. »O tem se pravkar dogovarjamo, iščemo rešitve znotraj ministrstva in jih bomo naslovili na vse občine,« je povedala direktorica direktorata za okolje Tanja Bolte. Gradbene odpadke je treba odpeljati v zbirne centre. Po podatkih ministrstva bodo komunalna podjetja delovala tudi med konci tednov in prazniki.

