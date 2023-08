Dokaz za to, da je vsega hudega konec, je predočila strokovnjakinja za prerokovanje iz zvezd in drugih nebesnih teles Mateja Blažič, ki je v Slovenskih novicah slovensko ljudstvo pomirila s strokovnim sestavkom, da »se napetosti postopoma umirjajo. K nam še lahko pridejo novice o preteklem trpljenju, človeški krutosti, uničevalni moči narave, a v glavnem smo iz najhujšega, sledijo sanacija, zdravljenje, postopno umirjanje.« Seveda pa se ob takšnih dogodkih nehote poraja vprašanje, zakaj so se pretekli teden potoki in reke postavile pokonci in nas zalili in zalile z vso svojo močjo, ki jo premorejo, in kako, ali če sploh, bi to lahko preprečili? In ker imamo kar nekaj ekspertnih skupin, ki se spoznajo na vse, smo dobili pojasnila tudi na tako zapletene enigme. Na portalu metropolitan.si so denimo obelodanili, da so že ob koncu leta 2022 pisali o napovedih Nostradamusa, enega najbolj branih, priljubljenih in čislanih francoskih astrologov, kot so ga predstavili svojemu bralnemu občestvu, in sodeč po prebranem si lahko samo očitamo, da nismo dovolj verjeli tako eksplicitnim dokazom, da nas bo avgusta 2023 zalila vesoljna povodenj. »Nekateri poznavalci Nostradamusovih štirivrstičnic trdijo, da je pravilno napovedal vzpon Adolfa Hitlerja. Taisti strokovnjaki pravijo tudi, da vse višje ravni CO2 v ozračju in dvig povprečnih globalnih temperatur ostajajo v središču strahov človeštva tudi v letošnjem letu, kar resnično drži. Pravilno je napovedal tudi poplave, kakršnih pri nas nismo vajeni in jih še nismo videli v naši zgodovini,« so bili neposredni na Metropolitanu.

Prav tako si lahko očitamo, da nismo vsaj lani, če že ne kakšno leto prej prebirali vraž babe Vange ali ruske astrologinje Tamare Globe, ki ju je odkrila raziskovalna ekipa Slovenskih novic in zapisala, da sta obe napovedali, da leta 2023 prihaja huda ura nad Slovenijo in da je Globa v svojih vizijah med drugim napovedala, »da bo prišlo do aktivnega odseljevanja ljudi in posvarila pred velikimi potresi in poplavami v 2023. S temi se prav danes srečujemo prav v Sloveniji, kjer vladajo izredne razmere,« so podoživeli njeno predikcijo. Na spletnem mestu zurnal24.si pa so odkrili slovensko znanstvenico Emo Kurent, ki je razložila, zakaj je 1. avgusta na področju Ilirske Bistrice pohajkoval tornado, ter zakaj je dan kasneje pri Solarisu v Šibeniku plima zalila ob morju parkirane avtomobile in glede na izpovedano bi jo morali nemudoma zamenjati za celotno ekipo Agencije Republike Slovenije za okolje. »Ob perigeju, to je točka eliptičnega tira nebesnega telesa, ki je najmanj oddaljena od Zemlje, je plimovanje močnejše. Sploh če nastopi ob sizigiju (ščip ali mlaj oziroma polna ali prazna luna). Danes je bila tudi polna luna. Torej sta nastopila dva pojava hkrati, ki sta prispevala k višjemu plimovanju,« je razložila naša priznana in tudi v tujini zelo cenjena astrologinja, kot so jo osvetlili pred svetovno in domačo javnostjo, in za povrh še podučila meteorologe, da je bil tudi tornado pri nas povezan s polno luno v perigeju: »Jasno se vidi, da je bilo največ padavin 4. julija, ko je bil julijski perigej. Perigej nastopi enkrat mesečno, zadnji je te dni – natančno danes, 2. 8., toda vpliv se čuti kake tri dni. Včerajšnje padavine so pohitele, ker je bila obenem tudi polna luna. Ali meteorologi to vedo? Ne. Tudi nočejo vedeti, kajti Luna ne vpliva na vreme, kot vemo. Tako so se v šoli naučili in zato Lune pač ne jemljejo v obzir pri svojih napovedih in meritvah,« je razjasnila Kurentova.

Pahor kupoval škornje

Zdaj pa na teren, kjer se odpravljajo posledice hudih ur in kjer sta se med drugimi z lopato ob lopati sredi blata znašla Marjan Šarec in Janez Janša. Na portalu metropolitan.si so predočili dokaz, ki ga je v svet in splet prek ene izmed družabnih platform poslal sam Janez Janša in ob fotografiji svečano pripisali, da velike nesreče lahko združijo tudi to, kar je na videz nezdružljivo in da sta se v isti delovni brigadi znašla tudi dva nekdanja predsednika vlade, ki sicer stojita odločno vsak na svojem bregu. Kot se je ob tem pohvalil Janša, je ekipa njihove poslanske skupine v Mozirju kljub dežju pomagala očistiti 250 kubičnih metrov blata s trgov in dvorišč in celotno Slovenijo navdušil z zapisom, da so bili veseli tudi obiska Marjana Šarca, predvsem pa gostoljubnosti fantov in deklet Gasilskega društva Mozirje.

Seveda se je na prizorišču katastrofe vseh katastrof znašel še Janšev in Šarčev nekdanji kolega, predsednik vlade Borut Pahor, ki je nato nekaj let odslužil narodu še v vlogi predsednika Republike Slovenije. Ker verjetno ni bolj kompetentnega univerzalnega delavca od njega, seveda ni smel razočarati delovnega ljudstva, tako da v teh hudih časih ni stal križem rok, ampak se je, kot so njegov spletni odtis povzeli na taistem sredstvu javnega obveščanja kot Janšev, nemudoma javil v zbirnem centru pomoči Internacionalne Policijske Organizacije Slovenia na Magistrovi ulici v Ljubljani, in vprašal, kaj potrebujejo. »Njihov odgovor se je glasil: 'Vedra, metle, lopate in gumijaste škornje, a teh ni za dobiti.' Zato sem danes skočil v Istro in jih vzel pri Hrvatih,« je nazorno poročal Pahor in še podrobno opisal, kako je potekal nakup zaščitne opreme. »Prodajalka me je vprašala, katero številko gumijastih škornjev potrebujem. Rekel sem ji, da je vseeno. Nato je vprašala, ali le en par? Ne, kolikor jih gre v to škatlo. Prijela se je za glavo, na pomoč so takoj priskočili tudi vsi njeni sodelavci,« je svojo nakupovalno taktiko podoživel Pahor in še dodal, da so škornje že naslednji dan dobili v zbirnem centru.

Licitacija superg

Drugače od bivšega ljubljenega predsednika Boruta Pahorja, ki se je lotil pomagati sodržavljanom z nakupom novih gumijastih škornjev, pa se je spletna vplivnica in podjetnica Hajdi Jazbinšek postpoplavne akcije lotila z licitacijo svojih rabljenih superg. Kot so povzeli njeno javljanje v medmrežni eter na portalu style.over.net, je bila izklicna cena originalnih Adidas Samba športnih čevljev, ki jih je nosila dva meseca, 50 evrov, koliko je za njih iztržila, pa ni znano. Je pa, kot je še napovedala pred licitacijo, zbrana sredstva nakazala direktno na Rdeči križ Slovenije.

Še o enih čevljih, ki so zatresli domovino in tuje dežele, v katerih biva slovenski živelj, je bilo govora pretekle dni. Pripadajo pa predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič, ki se je na temo o rdeči barvi razgovorila za revijo Suzy in na vprašanje, zakaj se moški bojijo rdeče barve, odgovorila, da zato, »ker se bojijo, da jih bodo ženske v rdečem kastrirale«. Svojo tezo je nadgradila s tem, da je moških žensk, ki prisegajo na rdečo barvo, strah, da ne bodo izpolnili njihovih pričakovanj, da bodo nezmožni zadovoljiti žensko čutno in seksualno. Kot je še dejala, mora imeti ženska zelo ravno hrbtenico in kar veliko notranje moči, da se odene v rdečo. »To je barva samozavesti, ki je najboljše orožje, pa si lahko bos ali v vrtoglavih petah. V obeh primerih se dobro znajdem in ne bom si dovolila vzeti ljubezni do elegance, da bi ugajala drugim,« je pripovedovala Klakočar Zupančičeva in pri tem seveda ni pozabila omeniti svojih znamenitih rdečih salonarjev. »Ravno pri rdečih salonarjih smo ženske pokazale solidarnost, da znamo stopiti skupaj. Potem ko so me napadli, jih je po nekaterih trgovinah celo zmanjkalo in obuvalo tega ognjenega odtenka je postalo simbol upora proti šovinizmu, seksizmu, mizoginiji,« je o svojih uporniških čeveljcih razpravljala predsednica državnega zbora.