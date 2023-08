Hrvati so tole Golobovo domislico medtem že »pogruntali« in za začetek izkoristili luknjo v zakonu, ki se ji reče sejemski dan (res!), ko lahko razglasijo trgovine za odprte kljub (torkovemu) prazniku. Ker Slovenci prihajajo, saj razumete ... Hrvaška turistična »zajednica« pa bo za velike zasluge in prispevek k razvoju tamkajšnjega turizma Golobu podelila priznanje za naj komercialista v mesecu avgustu.