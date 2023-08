»Videti je, kot bi eksplodirala bomba,« je razmere na havajskem otoku Maui po več dnevih divjanja požarov opisal Richard Olsten, ki že več kot pol stoletja dela kot pilot helikopterja. »Česa podobnega še nisem videl. Vsi na krovu smo imeli solze v očeh,« je dejal za tiskovno agencijo AP. Fotografije iz višav kažejo na katastrofalno opustošenje na tleh – od dreves so ostali le še zogleneli štrclji, od avtov črna ogrodja, od stavb kupi ruševin. Iz številnih se je še vedno vil siv dim. Zgodovinsko mesto Lahaina na zahodni konici otoka, katerega nastanek sega v 17. stoletje, je skoraj v celoti zgorelo. Ni ga več. Ostalo je le še pogorišče. Kupi pepela. Na stotine družin – mesto je imelo 13.000 prebivalcev – so razselili, skupno kakih 2000 ljudi. Mnogi ne vedo, kje so njihovi bližnji. »Še vedno ne vem, kje je moj mlajši brat. Kakor tudi ne, kje je očim,« je za lokalni Hawaii News Now zaskrbljeno potožil Tiare Lawrence. Le upa lahko, da nista med najmanj 36 smrtnimi žrtvami, kolikor so jih doslej potrdile oblasti.

Prebivalci so pred smrtonosnimi požari bežali tudi v Tihi ocean, iz katerega je mornarica rešila najmanj štirinajst oseb. Zaradi opeklin ali zastrupitve z dimom so številni poiskali zdravniško pomoč. Požari so na Mauiju izbruhnili v torek in se hitro širili po turističnem zahodnem delu otoka ter goratem predelu notranjosti. Več tisoč ljudi je ostalo brez domov, evakuirane domačine so namestili v zavetišča, ki že pokajo po šivih. »Zadnji trenutek smo se rešili. Razmere so postale divje, veter se je okrepil,« je za AP povedal Keʻeaumoku Kapu iz Lahaine. Ogenj in dim sta se nezadržno približevala. Nevarnost je pretila izza vogala. Ko sta z ženo skočila v prtljažnik prijateljevega avta, se je obrnil proti kulturnemu centru, v katerem dela. »Stavba je bila v ognju. Tako zelo hitro je šlo,« se spominja. Ničesar mu ni uspelo rešiti. Uničenih je za več let raziskav pa tudi artefaktov. Veter je bil sicer tako močan, da je ruval drevesa, tresel hiše, podiral daljnovode. Sunki so dosegli hitrost 126 kilometrov na uro, v nacionalni vremenski službi so pojasnili, da je šlo za vpliv orkana Dora. Tudi zaradi tega ognja sprva niso mogli gasiti iz zraka. V sredo se je veter umiril, zato so lahko začeli gasiti tudi s helikopterji in letali. Sprožili so lahko tudi evakuacije več tisoč turistov, ujetih na otoku.

V požarih je bilo uničenih več kot 2000 hektarjev površin, nekateri so izgubili domove, ljubljene, domače živali, spomine. Vse bo treba zgraditi na novo. Eni so veseli, da so ostali vsaj živi, drugi objokujejo bridko usodo. Življenje vseh se je za vedno spremenilo. Nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Stavb z zgodovinsko vrednostjo ni mogoče povrniti. Oblasti so razglasile izredne razmere, v stanju pripravljenosti za pomoč je zvezna vojska. Trije požari so zajeli tudi veliki otok, a od tam ni nikakršnih poročil o smrtnih žrtvah, ranjenih ali večji gmotni škodi.