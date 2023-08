Začenjajo se tekmovanja v petih najboljših evropskih nogometnih ligah. Konec tedna bodo odigrali tekme prvega kroga v angleški (premier league), španski (la liga) in francoski ligi (ligue 1), prihodnji teden pa še v nemški (bundesliga) in italijanski (serie A). Največji evropski evropski klubi so priprave opravili na turnejah po ZDA, Aziji in Avstraliji, kjer so skozi prijateljske tekme tudi širili svojo bazo navijačev.

Hrvat Gvardiol je najdražji branilec v zgodovini

Elitna angleška liga ima sloves najboljše na svetu, saj je zaradi velikih denarnih vložkov lastnikov v njej največ vrhunskih igralcev, čeprav je nekaj zvezdnikov sprejelo mamljive ponudbe iz Savdske Arabije. Prvi favorit za naslov prvaka je branilec Manchester City, ki je sicer sezono začel s porazom v angleškem superpokalu (FA Community Shield), kjer ga je po enajstmetrovkah premagal Arsenal. Potem ko je Manchester City v lanski sezoni osvojil vse možne lovorike in prvič postal tudi evropski prvak, sta ekipo zapustila vsestranski Ilkay Gundogan in rojeni zmagovalec Riyad Mahrez. Nova obraza sta Hrvata Mateo Kovačič (Chelsea), ki prinaša izkušnje in kakovost v zvezno vrsto, ter Joško Gvardiol, ki je za odškodnino 92 milijonov evrov, kolikor so jo plačali Leipzigu, postal najdražji branilec na svetu.

Navijači Liverpoola upajo na ponoven vzpon kluba, potem ko ta lani ni osvojil niti ene lovorike. Potem ko je Arsenal v lanski sezoni v finišu zaradi mladosti in prekratke klopi zapravil prednost pred Manchestrom Cityjem, je poleti zapravljal za okrepitve, pri katerih je stavil na mladost. Za vezista Declana Ricea (West Ham) je plačal 116 milijonov evrov, napadalca Kaija Havertza (Chelsea) 75 milijonov evrov in branilca Jurriena Timberja (Ajax) 40 milijonov evrov. Manchester United je pod vodstvom trenerja Erika ten Haga še vedno v prenovi. Dolgoletnega vratarja Davida de Geo je zamenjal Andre Onana, Masson Mount pa bo skušal oživiti kariero po izgubljeni sezoni pri Chelseaju. Neznanka je 20-letni danski napadalec Rasmus Hojlund, za katerega so Atalanti plačali 75 milijonov evrov, saj ima kronične težave s poškodbo hrbta, zato bo izpustil uvodni del sezone. Chelsea po tem, ko je lani končal v sredini lestvice, začenja novo obdobje s trenerjem Mauriciom Pochettinom, ki je odpustil kar 17 igralcev. Newcastle je postal konkurenčen, saj ima s kapitalom iz Savdske Arabije neomejene možnosti za nakupe.

Barcelona na stadionu Montjuic

V Španiji ima branilka naslova Barcelona zaradi pravila finančnega fair playa velike težave. Nima denarja za nakupe novih igralcev, zato je imela še pred dnevi registriranih zgolj 13 nogometašev. Vodstvo kluba išče investitorja, s katerim bi rešili najhujše težave. Nekaj zaslužka si obetajo s prodajo Ousmana Dembeleja. Motor ekip naj bi postal 32-letni Ilkay Gundogan, ki je prišel brez odškodnine. Barcelona domačih tekem ne bo igrala na kultnem stadionu Nou Camp, ki ga bodo prenovili in povečali na 100.000 sedežev (obnova bo stala 1,5 milijarde evrov), zato bo gostitelj tekem na olimpijskem stadionu Montujic.

Real Madrid je izgubil najboljšega strelca in igralca zadnjih sezon Karima Benzemaja, ki je pri 35. letih sprejel ponudbo iz Savdske Arabije. Svežo kri prinaša predvsem 20-letni angleški vezist Jude Bellingham, za katerega so Borussii Dortmund odšteli 103 milijone evrov odškodnine, kar je največja naložba v zadnjih letih. Njemu je trener Carlo Ancelotti prilagodil taktično postavitev, ki pa na turneji po ZDA v sistemu 4-4-2 še ni delovala, tako kot bi morala. Dodatna težava je težka poškodba vratarja Thibauta Courtoisa, ki si je raztrgal križno vez v levem kolenu in sezona je zanj končana. Atletico Madrid z vratarjem Janom Oblakom, ki je okreval po poškodbi, bo napadal iz ozadja.

Kaotične razmere v PSG

V Franciji se vse vrti okrog ugibanj, kje bosta kariero nadaljevala zvezdnika PSG Kylian Mbappe in Neymar. Za pariškim klubom je stresno in kaotično leto, v sezono pa vstopa z novim trenerjem, Špancem Luisom Enriquejem, ki je zamenjal odpuščenega Christopha Galtierja. Ker Mbappe noče podaljšati pogodbe, se je znašel na stranskem tiru. Načrt PSG je bil, da bi z Mbappejem podaljšalo pogodbo, saj se mu sedanja izteče spomladi 2024, naslednje poletje pa naj bi ob plačilu odškodnine odšel v Real Madrid. Lastniki kluba iz Dohe so v Pariz poslali jasno sporočilo, da Mbappe v novi sezoni ne bo odigral niti sekunde, če se stvari ne razrešijo. Po sedanji pogodbi bi Mbappe klub prihodnje leto zapustil brezplačno. Neymar je klub obvestil, da želi zapustiti Pariz in se vrniti v Barcelono, a v Kataloniji nimajo 150 milijonov evrov za odškodnino, zato se omenjata prestopa v ZDA ali Savdsko Arabijo. Brez Messija, ki je odšel v Miami, ter Neymarja in Mbappeja bo imel PSG težave že v francoskem prvenstvu, kateremu bo slovenski pridih dal trener Luka Elsner, ki je Le Havre pripeljal v prvo ligo.

Uvod v v 60. sezono nemške lige bo jutrišnja tekma superpokala med Bayernom in Leipzigom, ki ima v svojih vrstah kar dva Slovenca. Kevin Kampl je že stari znanec nemških zelenic, medtem ko je napadalec Benjamin Šeško novinec. Leipzig, ki je na zadnjih treh pripravljalnih tekmah dosegel 16 golov (Šeško je prispeval tri zadetke), je poleti s prodajo treh igralcev zaslužil 220 milijonov evrov. Bayern je končno sklenil dogovor, da ga bo okrepil angleški napadalec Harry Kane, potem ko je londonski Tottenham po večtedenski sagi le sprejel ponudbo v višini dobrih 100 milijonov evrov, kar bo najdražji nakup v zgodovini bavarskega velikana.

*** 220 mio. € je poleti zaslužil Leipzig s prodajo Joška Gvardiola (Manchester City), Christopherja Nkunkuja (Chelsea) in Dominika Szoboszlaija (Liverpool).