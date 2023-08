Na svetovni lestvici je Juvanova na 147. mestu (najvišje je bila junija 2022 na 58.), glavni razlog za strm padec pa je bila smrt očeta decembra lani. Zato si je vzela tekmovalni premor in izpustila del sezone, konec meseca pa 22-letno varovanko španskega trenerja Oscarja Serrana čakajo kvalifikacije na US Opnu, na katerem je doslej nastopila dvakrat (2020, 2021) in obakrat izpadla v drugem krogu.

O svoji trenutni formi.

Dobro sem pripravljena in počasi stopnjujem formo. Zdrava sem, telesno in nasploh se počutim dobro, tudi teniško se mi zdi, da zaupam v svojo igro in da gre vse v pravo smer. Glede vseh teh stvari se počutim najmočnejšo v zadnjih letih. Na zadnjih turnirjih sem odigrala veliko dvobojev na peščeni podlagi, nato sem vzela nekaj dni premora, potem sem deset dni trenirala na trdi podlagi. Naredili smo največ, kar smo lahko v tem času.

O tem, kako se je spoprijateljila s trdimi podlagami.

Vsako leto se bolje počutim na njih in postajajo mi čedalje bolj všeč tudi zaradi moje igre. Ker imam kakovosten servis, lahko z njim dobim veliko točk, na pesku pa moraš pogosto precej več garati za vsako točko.

O pričakovanjih na US Opnu.

Uvrstitev na svetovni lestvici ni vedno odraz kakovosti, saj sem prepričana, da zmorem igrati proti vsaki igralki na svetu in vedno več zmagovati. Na vseh turnirjih, predvsem štirih za grand slam, je moja glavna želja priti čim dlje. Prva želja je priti skozi kvalifikacije na glavni turnir, za kar bodo potrebne tri zmage v treh dneh, kar bo težko in naporno. Želje so velike, a konkretna pričakovanja bom raje pustila ob strani.

O tem, kako ji je med turnirji za grand slam všeč US Open.

Že od nekdaj je Wimbledon moj najljubši turnir med veliko četverico. V New Yorku se moram vedno boriti s hitrejšo podlago, a US Open je vseeno nekaj posebnega. Všeč so mi mesta z veliko narave, te pa je v New Yorku bolj malo. A vedno odhajam tja z veseljem in vsakič odkrijem ljubezen do nečesa drugega, novega.

O tem, kako si želi končati leto 2023.

Moje zadnje leto je bilo na osebni ravni zelo naporno in malce drugačno kot prejšnja. Na začetku leta se nisem najbolje počutila in nisem bila v stanju, da bi si želela veliko trenirati in igrati. Že takrat sem se odločila, da želim priti skozi leto čim mirneje, narediti dobro osnovo za naslednje ter si vzeti tudi čas zase na osebnem in športnem področju. Nato pa opraviti čim boljše priprave za novo sezono, jo začeti na polno in se spet dvigovati na lestvici.

O turnirju v parku Zvezda v Ljubljani.

Še nikoli doslej nisem igrala na turnirju, ki bi potekal na dveh lokacijah in ki bi imel osrednje igrišče ločeno od ostalih. Park Zvezda je edinstvena lokacija v svetu tenisa. Čeprav si v glavi skušam predstavljati igrišče v njem, je to zaenkrat malce težko. Zame kot za rojeno Ljubljančanko bo nekaj posebnega igrati doma. Redko ima igralka priložnost, da lahko zaradi turnirja ostane doma, tam prespi in je več v krogu svojih najbližjih.

O tem, ali bo skušala prepričati še kakšno tujo igralko, da pride na turnir.

Vedno poudarjam, kako rada imam Ljubljano in kako mi je všeč. Ko se s komerkoli v teniški karavani pogovarjam, se mi zdi, da grem tudi sama sebi malce na živce, ker toliko reklamiram Ljubljano. Zato se pogosto počutim že kot turistična vodička. Letos je v koledarju spet azijska turneja, kjer bo glavnina dogajanja v tistem času in kjer se igra na trdi podlagi, v Ljubljani pa na peščeni. Večina igralk ima že določene koledarje turnirjev in le redke preskakujejo z ene podlage na drugo.

O tem, ali bo igranje pred domačimi gledalci dodaten pritisk.

Igrati v Sloveniji je vedno poseben občutek, ker je venomer prisotne več želje in motiva kot v tujini. Ko igram doma, se mi večinoma uspe bolje sprostiti in uživati, tako v tenisu kot v ostalih stvareh. Osnovni cilj je priti čim dlje, odvisno pa je predvsem od tega, koliko časa po US Opnu bom imela za pripravo na peščeno podlago v Ljubljani.