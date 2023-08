Potem ko je slovenska košarkarska reprezentanca v dosedanjem delu priprav na svetovno prvenstvo porazila Kitajsko in Črno goro ter dvakrat klonila proti Grčiji, sta pred njo najtežja izziva pred začetkom košarkarskega mundiala. V okviru stoletnice španske košarkarske zveze bo v Malagi danes ob 21.30 najprej merila moči proti aktualnemu svetovnemu in evropskemu prvaku Španiji, nato pa jutri ob isti uri še proti olimpijskemu prvaku ZDA. Tokratna nasprotnika bosta na turnirju najboljših reprezentanc na svetu odkrito krenila po zlato, predstavi kapetana Luke Dončića in soigralcev pa bosta že dali delni odgovor, ali lahko tudi Slovenija vsaj upa na odmevno uvrstitev.

Tobey lovi optimalno pripravljenost

Tekmi proti Španiji in ZDA bosta dobrodošli tudi za Mika Tobeyja, ki se je reprezentanci pridružil kot zadnji. V Ljubljano je pripotoval v ponedeljek, že v torek pa na lastno željo igral proti Črni gori. Čeprav je selektor Aleksander Sekulić dejal, da bi moral po dogovoru Tobey priti v dobri fizični pripravljenosti, temu ni povsem tako. »Uf, sem izven forme in pripravljenosti, moram to popraviti,« je dejal, ko se je po tekmi s Črno goro ustavil pri predstavnikih sedme sile. »Prvič sem igral v letošnji sezoni. Občutek je bil odličen, vesel sem, da sem znova na parketu. Vzdušje v dvorani je bilo odlično. Svetovno prvenstvo je pred vrati, zato moram pohiteti in se spraviti v formo. Časa je še dovolj. Noge so težke, a nekaj treningov in tekem, pa bo v redu. Imel sem naporno poletje, kar nekaj osebnih zadev. Zdaj sem tu, košarko pa igram že vse življenje, zato pričakujem, da bom hitro dobro pripravljen.«

Mesta v reprezentanci drugače od zadnjih dveh let, ko je slovenski dres nosil na olimpijskih igrah in evropskem prvenstvu, nima. Zanj se bo moral boriti z Jordanom Morganom. »Tu sva, da se boriva po najboljših močeh. Potem pa bo odločitev na strokovnemu štabu, ki bo ocenil, kdo od naju najbolj ustreza moštvu. Oba sva tekmovalna, a na koncu dneva si želiva najboljše za slovensko reprezentanco,« je povedal novopečeni član Crvene zvezde, ki se veseli sezone v Beogradu. »Še dodatno, ker bom tako bližje domu,« se je zasmejal. Proti Španiji in ZDA bo poskušal dvigniti pripravljenost, še posebej pa se veseli obračuna proti rojstni državi. »Zanimivo bo, nekaj drugačnega. Amerika je moja domovina, a nosim dres Slovenije in naredil bom vse, da pripravimo presenečenje.« Če ga bo selektor Sekulić uvrstil v dvanajsterico, bo na svetovnem prvenstvu zaigral prvič. Napovedi, kaj lahko Slovenija tam naredi, ne želi dajati. »Gre za izjemno močno tekmovanje, zato obljub ne želimo dajati. Lahko pa obljubimo, da se bomo vsako tekmo borili po najboljših močeh. Bomo videli, kam nas lahko to pripelje.«

Sekulić: Morali se bomo prilagoditi

Slovenijo v Malagi vnovič čakata fizično zahtevna nasprotnika. Španija je kljub menjavi generacije zaradi kakovostnega sistematičnega dela lani prišla do naslova evropskega prvaka in bo tudi na letošnjem ciljala visoko. Selektor Sergio Scariolo je zaradi osebnih razlogov izgubil Rickyja Rubia, a ima v moštvu še vedno takšne ase, kot so Willy in Juancho Hernangomez, Alex Abrines, Usman Garuba in ostali, ki jih v slačilnici vodita izkušena Sergio Llull in Rudy Fernandez. Reprezentanca ZDA tokrat na svetovno prvenstvo ni poslala zvezdniške ekipe, temveč posameznike, ki kar prekipevajo po dokazovanju. Selektor Steve Kerr ima na voljo naslednja imena: Tyrese Haliburton, Jalen Brunson, Mikal Bridges, Anthony Edwards, Jaren Jackson Jr., Brandon Ingram, Walker Kessler, Austin Reaves, Cameron Johnson, Bobby Portis, Paolo Banchero in Josh Hart. »V Malagi nas čakata morda celo glavna favorita za zlato odličje na svetovnem prvenstvu. Španci so aktualni svetovni in evropski prvaki, o kakovosti ZDA pa sploh ni treba izgubljati besed. To bosta za nas ogromna izziva, hkrati pa priložnosti, da vidimo, kje smo v primerjavi z najboljšimi moštvi. Tako Španija kot ZDA imata svoj stil igre. Znati se bomo morali prilagoditi, v nasprotnem primeru bomo imeli težave, ne samo zdaj, temveč tudi na svetovnem prvenstvu,« napoveduje selektor Slovenije Aleksander Sekulić.