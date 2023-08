S helikopterjem reševali tudi živali

V teh dneh ni bilo treba biti velik ljubitelj živali, da te je stisnilo pri srcu – dovolj je bilo že, da je človek začutil stisko družin, ki so bile med reševanjem lastnih življenj prisiljene pustiti za seboj pomembnega člana družine. Ker je eden od plazov v naselju Raduha, ki leži v občini Luče, odnesel dve hiši in še polovico tretje, so se morali stanovalci hitro rešiti iz objektov. V hiši je ostal pes Bolt. Lastnikom v Kampu Menina se je med reševanjem iztrgal Cooper, helikopter pa je reševal tudi pujske, konja in telička.