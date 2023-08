Nekateri Slovenci na Hrvaškem niso volili niti sami zase

Na Hrvaškem uradno živi 7729 pripadnikov slovenske manjšine, ki jim ustava in zakonodaja podeljujeta relativno širok nabor pravic. Raziskava po letošnjih lokalnih volitvah pa je pokazala, da se slovenska manjšina raje umika v apolitičnost. Upad manjšinskih aktivnosti so zaznali v Dalmaciji, Istri in notranjosti države.