Nasprotovanje naših zdravnikov v tej smeri je lahko tudi razumljivo (ni lahko asistirati pri usmrtitvi, je proti človečnosti; čeprav nam je po drugi strani masovno, vojno pobijanje bolj ali manj sprejemljivo!), hkrati pa je tako nasprotovanje evtanaziji vztrajanje pri prvobitni zakonitosti vsega živega, trpeti do kraja. Nerazvitost uma v najširšem obsegu, ki je obsojeno na »naravno« smrt, ki pa je za vsa bitja vse prej kot prijetna, lahka, neboleča … No, tu pa je človeška vrsta, ki je izjemno napredovala in se rešila premnogih muk, trpljenja, lakote, bolezni in brezštevilnih tegob (ostalega) živega sveta – pri pomoči končanja bivanja pa zdravniški ceh odpove. Ravna plašno, otepa se dela, odgovornosti, relativne novosti, kot je pač v vsej človekovi, napredku sprva nasprotujoči naravi. Morda pa bi se ob vztrajanju le zamislili, kako pomagati človeku, ki je izgubil svoje človeško dostojanstvo, se tega zaveda in dodatno trpi. Kolikor vem, medicina, ko ni več izgledov za preživetje, dvigne roke, kot pravimo. Mar ni to tudi neka oblika evtanazije? Ki pa brez večjih pretresov deluje.

Vse bolj se mi dozdeva, da se večina vpletenih nasprotnikov ne zaveda dovolj trpljenja, ki nam vsem sledi. Nekateri si najbrž že znajo – in morejo – pomagati, navadni smrtniki pa smo obsojeni na konec, ki bo, kakršen pač bo. Ob tem pogrešam javno besedo o storjenih samomorih; svojčas se je bralo o okoli devetstotih na leto in sklepam, da jih je kar nekaj zaradi predsmrtnih bolečin in obupa nad obstojem za posameznika nevzdržnih razmer. Pa o tem niti besedice. Kot da tega pojava ne bi bilo. Ideologija? Vpliv Cerkve? Pa je samomor zelo ilustrativen pojav za kvaliteto družbe in tudi posameznika, v kateri živimo.

Ali moramo biti res povsod med zadnjimi in čakati, kaj bo storil »razviti« svet? Najbolj udobno je res, če čeri novosti premaga kdo drug. Ampak po pravilu ima ta tudi konkurenčno prednost. Čeprav to znamo, dokaz je predlog zakona. Le nekaj odločujočih glav je treba pridobiti ali pa tudi preglasovati, če ne gre drugače … Dajmo ljudje, poudarjeno aktivni, mlajši, vplivni, otresimo se zaostalosti v mišljenju, poslužimo se vseh blagodati našega razvoja in si omogočimo karseda manj neprijeten konec. Mi, vsi živeči zdaj in tukaj se koncu ne bomo izognili. Bo/bi šlo?

Herman Graber, Ljubljana