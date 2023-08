Kateri so največji premiki v menedžerskem izobraževanju od leta 1986 do danes?

Ko je bila IEDC ustanovljena leta 1986, je bilo poslanstvo šole profesionalizacija menedžerskega poklica. Morali smo najti ravnovesje med vrednotami in terminologijo samoupravljanja ter vrednotami in terminologijo tržne ekonomije, kar se je izkazalo za občutljiv proces. Prvo leto je bil poudarek na strateških izzivih ter kratkih specifičnih, funkcionalnih seminarjih. Kmalu zatem so bila dodana tudi takrat relevantna vprašanja poslovne etike in korporativnega upravljanja V 90-ih letih se je podoba menedžmenta in voditeljstva v srednji in vzhodni Evropi začela drastično spreminjati, kar je botrovalo nuji po izobraževanju na tisoče poslovnih voditeljev. Z namenom pospeševanja razvoja menedžmenta v tem delu sveta, je IEDC leta 1993 soustanovila Združenje CEEMAN. Kasneje so nove tematike, kot sta trajnost in družbena odgovornost, začele uvrščati na vrh družbenih prioritet. IEDC in CEEMAN sta imela pomembni vlogi pri promociji načel globalne delovne skupine za razvoj načel odgovornega poslovnega izobraževanja PRME.

Bi rekli, da se menedžment vedno bolj ali vedno manj osredotoča na človeka?

Imamo globalno pobudo, s katero želimo menedžment osredotočiti na človeka in njegove življenjske pogoje. Žal pa z vsako krizo pride težnja po opustitvi trajnostnih praks in odložitvi politik usmerjenih na dobro družbe. Glede na to, da v nekaterih delih sveta še vedno obstaja suženjsko in otroško delo, nas čaka še veliko nalog.

Kaj so vaše osebne želje in vizije za voditeljstvo v prihodnosti?

Moja osebna želja je, da bi imela pobuda IEDC in CEEMAN po krepitvi odgovornega in relevantnega menedžerskega izobraževanja prek globalnih združenj za razvoj menedžmenta svetovni doseg. To vključuje tudi skupen trud za integracijo umetne inteligence v humano družbo.