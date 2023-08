Kane ima sicer še vedno pogodbo s Tottenhamom do poletja 2024. Spurs, še posebej lastnik kluba Joe Lewis, niso bili pripravljeni izgubiti svojega napadalca kot prostega igralca, zato je Lewis pozval k njegovi takojšnji prodaji, če igralec ne bo želel v Londonu podpisati nove pogodbe.

V minuli sezoni premier league je angleški reprezentant na 38 prvenstvenih tekmah dosegel 30 golov, od njega je bil boljši le zvezdnik Manchester Cityja Erling Haaland (36 golov). S skupno 213 goli na večni lestvici najboljših strelcev premier league pa zaostaja le za Alanom Shearerjem (260).

Barcelona Kessieja poslala v Savdsko Arabijo, kadrovske spremembe tudi v Angliji

Nogometni klubi sicer še naprej pridno prodajajo in nakupujejo igralce v poletnem prestopnem roku. Med drugimi je Barcelona Francka Kessieja poslala v Savdsko Arabijo k Al Ahliju, Sheffield United je Burnleyju prodal Sanderja Bergeja, West Ham pa Torinu Nikolo Vlašića, je poročal Transfermarkt.

Barcelona je za 26-letnega obrambno naravnanega vezista Kessieja dobila 12,5 milijona evrov, slednji pa je podpisal pogodbo do konca junija 2026. Al Ahli je sicer poleti precej okrepil ekipo, med drugimi so prišli Riyad Mahrez za 35 milijonov evrov, Allan Saint-Maximin za 27,5, Edouard Mendy za 18,5 milijona, Roberto Firmino pa kot prost igralec.

Prestopni posel sta izpeljala tudi novinca v elitni angleški ligi, Sheffield United je od Burnleyja za 25-letnega vezista Bergeja prejel 13,9 milijona evrov. Je pa zasedba iz Sheffielda za 12 milijonov evrov iz belgijskega Lommela kupila 24-letnega brazilskega vezista Vinija Souzo. Za 12 milijonov evrov pa je iz avstrijskega Linza k Reimsu v Francijo prestopil japonski krilni nogometaš Keito Nakamura.

Alvarez nova okrepitev West Hama

West Ham je v Torino za 12,8 milijona evrov prodal 25-letnega hrvaškega napadalnega vezista Vlašića, nova okrepitev angleškega kluba pa je postal mehiški nogometni reprezentant Edson Alvarez. Za zdaj finančne podrobnosti prestopa 25-letnika iz amsterdamskega Ajaxa kluba nista razkrila, Alvarez pa je z zmagovalci konferenčne lige podpisal pogodbo do junija 2028.

Trener West Hama David Moyes je za klubsko spletno stran povedal: »Vezna linija je bila tista, ki smo jo to poletje še posebej želeli okrepiti, in Edson bo odlična dopolnitev. Je izkušen mednarodni igralec, ki je v dosedanji karieri dosegel velike uspehe tako za klub kot reprezentanco.«

Alvarez, ki je člansko kariero začel pri klubu America iz Ciudad de Mexica, je v štirih sezonah z amsterdamskim Ajaxom osvojil dva naslova nizozemskega prvaka. Za Mehiko je nastopil 69-krat, leta 2019 in 2023 je osvojil zlati pokal Concacafa, bil pa je tudi član reprezentance na svetovnih prvenstvih 2018 in 2022.

»To je zame zelo čustven trenutek v moji karieri," je dejal Alvarez, ki je po poročanju angleškega Sky Sportsa Londončane stal okoli 40 milijonov evrov. »Pridružiti se klubu, kot je West Ham, so sanje zame in za mojo družino.« West Ham, ki bo to sezono igral v evropski ligi, bo v soboto začel novo sezono v premier league pri Bournemouthu.

Huda poškodba vratarja Reala Courtoisa

Medtem se je huje poškodoval vratar španskega nogometnega prvoligaša Real Madrida, 31-letni Belgijec Thibaut Courtois. Kot so Madridčani danes zapisali v izjavi za javnost, si je belgijski reprezentant tik pred začetkom nove sezone la lige na treningu raztrgal križno vez levega kolena. »Po preiskavah, opravljenih pri našem igralcu Thibautu Courtoisu, so mu diagnosticirali strgano sprednjo križno vez v levem kolenu. Igralca v naslednjih dneh čaka operacija,« so sporočili iz kraljevega kluba.

Za zdaj ni znano, koliko časa bo Courtois odsoten z nogometnih igrišč, španski mediji pa poročajo, da bo izpustil večji del sezone, če ne kar celotno sezono 2023/24. Courtois se je poškodoval med jutranjim treningom in ga zapustil v solzah, poroča radio Cadena Cope. V ekipi ga bo zamenjal Ukrajinec Andrij Lunin, Madridčani pa bodo v soboto na prvi tekmi nove sezone igrali z Athleticom iz Bilbaa.

Courtois se je Madridu pridružil iz Chelseaja po svetovnem prvenstvu leta 2018 in klubu pomagal do dveh naslovov v španskem prvenstvu ter lanskega v ligi prvakov.