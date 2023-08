Na jugu Norveške se po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še vedno spopadajo s poplavami. Tudi danes so na varno spravili več ljudi, tudi s helikopterjem, doslej so v zvezi z ujmo zabeležili več sto poškodovanih.

Davi je bilo zaradi poplav in zemeljskih plazov na jugu Norveške zaprtih 125 cest, med njimi mnoge glavne, ter več železniških prog.

Norveške oblasti so v sredo sporočile, da so zaradi poplav in zemeljskih plazov evakuirali več tisoč ljudi. Poplavilo je tudi hidroelektrarno Braskereidfoss na najdaljši norveški reki Glomma.

Pričakovati je, da bodo poplavne vode še naraščale. Norveški premier je v sredo zvečer opozoril, da nevarnosti še ni konec.

Neurje Hans je v preteklih dneh prizadelo že Švedsko, kjer je bilo več tisoč gospodinjstev nekaj časa brez elektrike.

Huda neurja, ki so prizadela Severno Evropo, z zaskrbljenostjo spremljamo tudi v Sloveniji, je danes sporočil premier Golob. »Naše misli in najboljše želje so z vsemi prizadetimi,« je še zapisal na omrežju X, nekdanjem Twitterju.