Civilna zaščita Koroške ima hrane in oblačil zaenkrat dovolj

Regijski štab civilne zaščite Koroške prosi vse organizacije, podjetja in posameznike, naj do nadaljnjega ne dovažajo hrane in oblačil. Skladišča so namreč trenutno zapolnjena. V prizadeti regiji so sicer večinoma že vzpostavljeni osnovni pogoji za življenje, so zapisali na omrežju X, nekdanjem Twitterju.