Da bo Zeine postal novi premier, je v ponedeljek zvečer sporočil tiskovni predstavnik hunte, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Zeine je med letoma 2002 in 2010 zasedal položaj nigrskega ministra za gospodarstvo in finance. Študiral je v Marseillu in Parizu. V preteklosti je bil stalni predstavnik Afriške razvojne banke v Čadu, Slonokoščeni obali in Gabonu, delal pa je tudi kot vodja kabineta nekdanjega predsednika Mamaduja Tandja, ki ga je leta 2010 strmoglavila vojaška hunta.

Generali zdaj vladajočega Nacionalnega sveta za zaščito domovine (CNSP) bodo v novi vladi vodili obrambno in notranje ministrstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nigrska hunta je Bazouma odstavila 26. julija, ko je suspendirala ustavo in razpustila državne institucije. Dotedanji poveljnik nigrske predsedniške garde, general Abdourahman Tchiani pa se je razglasil za novega voditelja države.

Združenje zahodnoafriških držav (Ecowas) je proti državi uvedlo sankcije. Postavilo ji je tudi ultimat za vrnitev Bazouma na oblast in ob njegovem neupoštevanju zagrozilo z vojaškim posredovanjem. Ultimat se je iztekel v nedeljo, hunta pa ga ni upoštevala. Kljub temu naj Ecowas za zdaj ne bi načrtoval posredovanja. Skupina se bo ponovno sestala danes v nigerijski prestolnici Abuja.

To je sicer že peti državni udar v Nigru od njegova osamosvojitve leta 1960.