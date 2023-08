Italija Sloveniji po poplavah pošilja mostove in bagre

Italija je Sloveniji po ujmi v okviru mehanizma EU na področju civilne zaščite poslala ekipo strokovnjakov, tri mostove in štiri bagre, je v sredo sporočila italijanska civilna zaščita. Kot so še pojasnili v sporočilu za javnost, je Italija Sloveniji ponudila tudi dodatne operativne enote in še en bager.