Na terenu posredujejo vse razpoložljive sile za zaščito, reševanje in pomoč s prizadetih območij, drugih regij in držav članic EU. Pomagajo pri črpanju vode iz poplavljenih objektov, poskušajo zagotoviti dostop do odrezanih naselij in prevoznost cest, odstranjujejo podrto drevje, naplavine ter oskrbujejo prebivalstvo s telekomunikacijami in električno energijo.

Evakuacija oseb je večinoma zaključena. Pripadniki sil za zaščito in reševanje ter pripadniki slovenske vojske pomagajo tudi pri iznosu poškodovane in uničene opreme iz objektov, odstranjevanju mulja in blata ter začasni sanaciji.

Pomoč s helikopterji nudita vojska in policija, ki na nedostopna območja prevažata materialna sredstva. Na več območjih s poškodovanim vodovodom dovažajo tudi pitno vodo, še poroča uprava za zaščito in reševanje.

S helikopterjem rešili dva pujsa

S helikopterjem pa sta bila rešena tudi dva pujsa, je na svojem Facebook profilu danes sporočila Policija. »S kmetije smo prestavili 2 preživela pujsa na varnejšo lokacijo – nekaj 100 metrov stran v okviru iste kmetije, kjer je varnejše. Na kmetiji je sicer odneslo hlev, skupaj s kravami in enim pujsom. Ena kobila s te kmetije se je pa rešila sama iz potoka vode,« so zapisali.

V Mežiški dolini primeri črevesnih nalezljivih bolezni

Nastale razmere po ujmi, ko na nekaterih območjih Koroške še vedno ni vode ali pa jo je treba prekuhavati, s seboj prinašajo potencialna tveganja za zdravje. NIJZ od torka zvečer opaža primere črevesnih nalezljivih bolezni na območju Mežiške doline. Zaenkrat gre za omejene skupke primerov, a je pričakovati širjenje, zato NIJZ poziva k preventivi.

»Primere zaznavamo od torka zvečer, v prihodnjih dneh lahko pričakujemo širjenje primerov, zato je pomembno upoštevanje preventivnih ukrepov za varovanje zdravja v danih oz. oteženih pogojih,« so za STA danes pojasnili na ravenski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Primere opažajo v občinah Mežiške doline, nekaj več primerov je v Črni na Koroškem. Vzrok pojava primerov črevesnih nalezljivih bolezni še ni znan, potencialna tveganja pa so različna. To so lahko onesnažena pitna voda, onesnažena živila, stik z onesnaženimi naplavinami, slabi pogoji za zagotavljanje higiene in podobno.

NIJZ Ravne nima zmogljivosti za izvajanje analiz vode, zato je vzpostavil točko Nacionalnega laboratorija za vodo, hrano in okolje, kjer je omogočeno tudi naročanje analiz vode.

Kot so še poudarili pri NIJZ, pa je trenutno pomembnejše od vzroka izvajanje preventivnih ukrepov. Ljudem svetujejo, da za uživanje uporabljajo embalirano pitno vodo ali vodo, ki je ustrezno prekuhana, samo takšna voda je primerna tudi za umivanje zob. Svetujejo tuširanje od vratu navzdol, da voda ne pride na obraz in v usta.

Pri pripravi hrane svetujejo poostreno higieno rok z razkuževanjem in umivanjem, hrana naj se pripravlja na čistih površinah ter s čisto posodo in priborom. Sadje in zelenjavo naj operejo s pitno vodo.

Zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni je nujna uporaba rokavic pri delu, kjer so v stiku z naplavljenim materialom. Sicer pa vsem, ki so na terenu, svetujejo, naj za umivanje rok uporabljajo vodo iz cistern. Pred čistimi opravili, kot so priprava in uživanje hrane, nega dojenčka ali bolnika, si je roke treba umiti s pitno vodo in milom in po potrebi razkužiti.

Vsem svetujejo, naj spremljajo informacije upravljavca vodovoda.

Prihodnji dnevi bodo sončni in toplejši

Po dokaj mirnemu sredinemu popoldnevu pa so po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) ponoči spet zabeležili nekaj nalivov. Glavnina padavin je padla predvsem v severovzhodni in vzhodni Sloveniji, količine so bile med pet in 15, krajevno pa ponekod tudi 20 milimetrov. Nekaj neviht je preko tega območja potovalo precej hitro, je za STA pojasnila vremenoslovka Veronika Hladnik Zakotnik.

Pretoki rek po Sloveniji se medtem postopoma zmanjšujejo. Obetajoča je tudi vremenska napoved, saj se bo po napovedih meteorologov danes čez dan delno zjasnilo. Popoldne sicer lahko nastane kakšna ploha, a Arso ni izdala nobenega opozorila. V petek bo vreme sončno in nekoliko topleje, podobne razmere je pričakovati tudi v prihodnjih dneh.