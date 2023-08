Na srečanju z najvišjimi generali severnokorejske vojske je Kim po poročanju državne tiskovne agencije KCNA odstavil načelnika generalštaba Pak Su-ila in ga zamenjal z namestnikom maršala Ri Yong-gilom. Pak je bil sicer na položaj imenovan konec decembra lani, podrobnosti njegove odstavitve pa niso znane.

Na srečanju naj bi Kim z generali med drugim razpravljal o obsežnih vojaških akcijah proti Južni Koreji. Po navedbah KCNA naj bi bilo na dnevnem redu tudi »vprašanje vojnih priprav« in zagotavljanje »popolne pripravljenosti na vojno«.

Voditelj naj bi pozval h krepitvi proizvodnje orožja, opreme in streliva ter k aktivnemu izvajanju vojaških vaj. Poleg tega naj bi se z generali pogovarjal tudi o pripravah na veliko vojaško parado ob 75. obletnici ustanovitve Severne Koreje, ki bo 9. septembra.

Konec julija je Pjongjang organiziral veliko vojaško parado ob 70. obletnici premirja v korejski vojni, na kateri je predstavil svoje najnaprednejše orožje, vključno z balističnimi raketami in vohunskimi brezpilotnimi letalniki. Udeležili sta se je tudi delegaciji Kitajske in Rusije, vključno z ruskim obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem.

Do odstavitve Paka in domnevne krepitve priprav na vojno Severne Koreje prihaja v času, ko se ZDA in Južna Koreja pripravljata na velike skupne vojaške vaje konec meseca. Te Pjongjang obravnava kot vaje za invazijo, glede katerih je že večkrat zagrozil z odločnimi protiukrepi.