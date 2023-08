»Medtem ko se nadaljujejo prizadevanja za pogasitev požara, je bilo danes sredi aktivnega požara v mestu Lahaine odkritih skupno 36 smrtnih žrtev. Trenutno ni na voljo nobenih drugih podrobnosti,« so po poročanju tujih tiskovnih agencij v kratki izjavi sporočile oblasti na otoku.

Požari na Mauiju so izbruhnili v torek in se hitro razširili po turističnem zahodnem delu otoka in v goratem predelu notranjosti. Najhuje je bilo v kraju Lahaine s 13.000 prebivalci, kjer je bilo poškodovanih ali povsem uničenih na stotine stavb. Prizadeto je tudi zgodovinsko jedro te nekdanje prestolnice havajskega kraljestva. »Večji del mesta Lahaine na otoku Maui je bil uničen, več sto lokalnih družin pa je razseljenih,« je sporočil guverner Havajev Josh Green.

Skupno so požari doslej uničili več kot 2000 hektarjev površin. Oblasti so razglasile izredne razmere, številni ljudje pa so še vedno pogrešani. Na otoku je trenutno odprtih pet zavetišč za evakuirane, ki pa so že prenatrpana, navaja britanski BBC.

Ameriški predsednik Joe Biden je izrazil sožalje prizadetim, se zahvalil reševalcem in mobiliziral vse zvezne vire na Havajih za pomoč. Na Havajih je sedež ameriške tihomorske flote, s helikopterji pomaga mornarica, vključno z marinci, obalna straža pa je že v sredo iz Tihega oceana potegnila 14 ljudi, ki so se pred ognjem in dimom zatekli v vodo.

Ameriško ministrstvo za promet z letalskimi družbami usklajuje evakuacije turistov z Mauija. V sredo jih je na glavnem letališču Kahului obtičalo okrog 2000, zanje pa v Honoluluju na sosednjem otoku Oahu pripravljajo začasno zavetišče v Konvencijskem centru skupaj z domačini, ki jih bodo prav tako evakuirali.

Poleg 36 smrtnih žrtev je bilo tudi več kot 20 ranjenih. Nacionalna vremenska služba ZDA je sporočila, da je ogenj pomagal razpihovati orkan Dora. Ta je bil sicer v torek in sredo daleč južno od Mauija, vendar pa je povzročal sunke vetrov, ki so dosegali do 126 kilometrov na uro.

Zaradi tega uvodoma požara niso mogli gasiti s helikopterji ali letali, niti niso dobili popolnega pregleda nad uničenjem iz zraka. V sredo se je veter umiril in gašenje se je lahko začelo tudi iz zraka, skupaj z evakuacijami.

Veter je pred tem ruval drevesa, tresel hiše in podiral daljnovode, zaradi česar je bilo na Mauiju brez elektrike najmanj 14.500 odjemalcev.

Trije požari so zajeli tudi Veliki otok, vendar pa od tam niso poročali o smrtnih žrtvah, ranjenih ali uničenih hišah. Enega od požarov so v sredo že spravili pod nadzor, je povedal župan okrožja Veliki otok Mitch Roth.