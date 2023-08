Nadomestne gradnje: Tudi po najbolj sanjskem scenariju bodo postopki trajali več let

Za tiste, ki so v poplavah in neurjih ostali brez strehe nad glavo, so v prvi vrsti odgovorne lokalne skupnosti. Večina jih namestitev najde pri sorodnikih, za tiste, ki te možnosti nimajo, pa pridejo v poštev recimo prazni javni objekti, tudi mobilne hišice urada za zaščito in reševanje. Vlada je že napovedala tudi ukrep nadomestne gradnje.