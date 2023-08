Francesco D’Adamo: Pot čez morje (KUD Sodobnost International)

Italijan Francesco D’Adamo, ki je nekoč pisal predvsem kriminalke, je sčasoma spoznal, da najraje nagovarja mlade bralce. Med knjigami, ki jih je napisal zanje in s katerimi skuša razlagati svet z vidika najbolj ranljivih, njegovo prvo v slovenščino prevedeno delo prinaša zgodbo o ostarelem ribiču, ki po nevihtni noči na obali najde nahrbtnik dečka Omarja. Skupaj z vnukom in psom se odpravi na pot čez morje, da bi otrokovi materi zagotovil, da je njen sin po brodolomu živ in zdrav dosegel kopno.

Vlasta Nussdorfer: Tanka črta: Spomini tožilke (Beletrina)

Kakšno je delo državnih tožilcev in kako se soočajo s pretresljivostmi, ki so jim priča na prizoriščih zločinov, med drugim v knjigi spominov razkriva Vlasta Nussdorfer. Po avtobiografiji Nekaj vam želim povedati je v svojem novem delu v središče postavila svoj poklic in spomine na srečanja s storilci različnih, tudi zelo hudih kaznivih dejanj. Avtorica, ki je bila tudi varuhinja človekovih pravic, v knjigi bralca vodi skozi kazenske postopke do sodb, ki so pogosto močno odmevale v medijih.

Vanja Krajnc: Evo me, tu sem (Mladinska knjiga)

Kdo je avtor kratkega romana, katerega zgodba se začne marca 2020 in zaključi decembra 2021, ni zares znano, saj je izšel pod psevdonimom Vanja Krajnc. Avtor ozirma avtorica popisuje občutja, ki so nas kolektivno prevevala v času epidemije. Poleg občutka ujetosti in osamljenosti glavno junakinjo Dušo duši tudi zakon z dve desetletji starejšim moškim. V času, ko je gibanje omejeno na občine, druženje pa poteka prek zaslonov, začne protagonistka vse bolj iskati nekdanje prijatelje in tudi samo sebe.

Janko Prunk: Zgodovina slovenske politične misli (Cankarjeva založba)

Zaslužni profesor ljubljanske univerze, zgodovinar in politik Janko Prunk, ki ga znanstveno zanima zlasti novejša zgodovina, je napisal novo knjigo, v kateri podrobneje predstavlja nastanek in razvoj slovenske politične misli. Začenši s pomladjo narodov leta 1848 delo bralca vodi prek oblikovanja taborov in narodne sloge ter obeh svetovnih vojn do vrenja civilnodružbenih gibanj in prvih korakov v demokratično pluralistično družbo v osemdesetih ter do osamosvojitve Republike Slovenije in nove ustave.

Satoshi Yagisawa: Moji dnevi v knjigarni Morisaki (Učila International)

V majhno sobico nad tokijsko prodajalno rabljenih knjig bralce odpelje japonski pisatelj Satoshi Yagisawa, ki se s tem romanom prvič predstavlja slovenskemu občinstvu. Petindvajsetletna Takako, ki ne bere rada in ni navdušena nad knjigarno, ki jo ima v lasti njen stric, se v to majceno sobo vseli po tem ko jo pusti fant. Strtega srca začne sčasoma v knjigah odkrivati nove svetove in predvsem samo sebe. Roman o novih začetkih, odnosih in predvsem zdravilni moči knjig, ponuja tudi obilo bralnih priporočil.